Znana polska sieć odzieżowa otworzyła pierwszy sklep w Kosowie

Debiut LPP w Kosowie to kolejny etap rozwoju polskiej spółki, która do końca 2025 r. zamierza otworzyć łącznie 1500 sklepów Sinsay i ok. 100 salonów pozostałych brandów. Dzięki rozbudowie sieci stacjonarnej, przy jednoczesnym wsparciu kanału online, spółka zamierza podwoić sprzedaż w stosunku do 2023 r. w ciągu najbliższych 2 lat. Realizacja tego planu obejmuje rozwój na dotychczasowych rynkach, ale też w pozostałych regionach, w tym wzmocnienie pozycji LPP na Bałkanach.

Sinsay wchodzi do Kosowa. W drugiej połowie roku ruszy sklep internetowy

Sinsay wchodzi na rynek Kosowa z pełną ofertą produktową, obejmującą kolekcje damskie, męskie, dziecięce, a także akcesoria, bieliznę oraz produkty wyposażenia wnętrz. Elementem wyróżniającym markę na rynku europejskim są produkty licencyjne, szczególnie w kolekcjach dziecięcych oraz akcesoriach, a także przystępne ceny i szeroki wybór asortymentu, odpowiadający różnym okazjom zakupowym.

Zgodnie z przyjętą dla całej grupy strategią omnichannelową, LPP planuje wykorzystać potencjał sprzedażowy w oparciu o równoległy rozwój tradycyjnej sieci sprzedaży oraz e-commerce. Uruchomienie sklepu internetowego w Kosowie planowane jest w drugim kwartale tego roku.

Na pierwszą lokalizację sklepu stacjonarnego Sinsay w Kosowie LPP wybrało centrum handlowe Central Park w Prisztinie, położone 5 minut od ścisłego centrum miasta. To ważny punkt handlowy na mapie stolicy, oferujący mieszkańcom i turystom szerokie możliwości zakupowe i rozrywkowe. Salon stacjonarny marki zajmuje powierzchnię około 940 m2.

Plany polskiego producenta odzieży na 2025 rok

Kosowo jest 41. rynkiem, na którym obecne są marki polskiego producenta odzieży. Plany na 2025 r. zakładają dalszy rozwój, na który spółka zamierza przeznaczyć rekordowe 2,3 mld zł, co pozwoli zwiększyć całkowitą sieć sprzedaży grupy do 4400 sklepów.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2023 (luty 2023-styczeń 2024) spółka miała 17,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.