ZUS przypomina o ważnym terminie. Zwłoka oznacza brak świadczenia w czerwcu

Nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 800+ trwa od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 roku. Wnioski można składać już od 1 lutego 2025 r. i warto zrobić to bez zwłoki. Złożenie wniosku do 30 kwietnia 2025 r., gwarantuje zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia. Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warto pamiętać, że wniosek w programie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem internetu. Rodzice mogą skorzystać z platformy elektronicznej ZUS, serwisu Emp@tia bądź z serwisów bankowych. Trzeba jednak sprawdzić, czy nasz bank umożliwia złożenie wniosku o świadczenie.

800 plus

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Rodzice i opiekunowie mają trzy miesiące od urodzenia się dziecka na złożenie wniosku do ZUS, aby otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia narodzin.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest niezależne od dochodów rodziny, jest wolne od egzekucji i nie podlega opodatkowaniu.

Rząd wprowadzi próg dochodowy?

Od czasu przejęcia władzy przez Donalda Tuska nie ustają spekulacje na temat tego, czy rząd zlikwiduje bądź ograniczy wypłatę 800 plus. Wiąże się to z licznymi, negatywnymi wypowiedziami na temat programu, jakie wygłaszali politycy KO czy Polski 2050 przed wyborami z października 2023 roku.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk uspokaja, że żadnych zmian w programie nie będzie.

– Nie pracujemy nad żadnymi zmianami, jeżeli chodzi o program 800 plus. […] 800 plus jako program o charakterze uniwersalnym, który trafia po prostu na dziecko, do tych rodzin, które potomstwo posiadają, jest sensowny także dlatego, że nie wiąże się z jakąś bardzo rozbudowaną biurokracją, że nie wydajemy publicznych pieniędzy na weryfikowanie, czy ktoś już przekroczył dany próg, czy nie przekroczył – powiedziała w jednym z wywiadów.

Czytaj też:

Ruszyły kolejne zwolnienia grupowe. Ponad 200 osób traci pracęCzytaj też:

Przykre wiadomości dla części Polaków. Muszą oddać ZUS spore pieniądze