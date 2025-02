Rząd wprowadzi próg dochodowy w 800 plus? Minister odpowiada

1 lutego ruszył nabór wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Jak co roku złożenie nowego wniosku jest konieczne, by dalej otrzymywać pieniądze.

Program, w pierwotnej wersji jako 500 plus, został wprowadzony przez rząd Beaty Szydło.

Minister: Nie będzie progu dochodowego

Systematycznie w debacie publicznej pojawiają się głosy mówiące o potrzebie zreformowania systemu wypłaty 800 plus. Część ekspertów chce wprowadzenia ograniczeń w przyznawaniu prawa do tego świadczenia. Inni chcą je zlikwidować. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewnia, że rząd nie planuje żadnych zmian w zakresie wypłaty świadczenia.

– Nie pracujemy nad żadnymi zmianami, jeżeli chodzi o program 800 plus. […] 800 plus jako program o charakterze uniwersalnym, który trafia po prostu na dziecko, do tych rodzin, które potomstwo posiadają, jest sensowny także dlatego, że nie wiąże się z jakąś bardzo rozbudowaną biurokracją, że nie wydajemy publicznych pieniędzy na weryfikowanie, czy ktoś już przekroczył dany próg, czy nie przekroczył – powiedział.

800 plus nie dla wszystkich

Prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu o podjęcie prac nad zmianą prawa, aby świadczenia takie jak 800 plus były wypłacane Ukraińcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

Pomysł szybko pochwalił premier Donald Tusk i zapowiedział rozpoczęcie prac nad zmianą odpowiedniej ustawy. Jak jednak donoszą media, ministrowie wcale nie palą się do zmieniania prawa.

Jak się jednak okazuje, wkrótce przebywający w Polsce Ukraińcy i tak mogą stracić prawo do 800 plus. Wypłata tego świadczenia odbywa się na mocy ustawy pomocowej, a ta wkrótce wygaśnie.

