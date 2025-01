Trzaskowski nagle chce mniej socjalu dla Ukraińców. PiS: Kampania, znowu zmieniają zdanie

Tuż po formalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej na prezydenta Polski kandydat Koalicji Obywatelskiej na Rafał Trzaskowski oznajmił, że chce ograniczeń w programie 800 plus dla obywateli Ukrainy.

Trzaskowski chce ograniczeń 800 plus dla Ukraińców

– Dzisiaj nadal musimy pomagać Ukrainie, ale nie możemy popełnić błędu, jaki popełniły inne kraje Zachodu, jak Niemcy i Szwecja – tam się opłacało przyjeżdżać tylko po socjal – powiedział prezydent Warszawy podczas spotkania z wyborcami w Puńsku (woj. podlaskie). – Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto chce do nas przyjechać i liczyć na wsparcie, musi wzmacniać naszą gospodarkę – dodał.

– Dlatego proponuję zmianę fundamentalną, a mianowicie, jeżeli chodzi o świadczenia, takie jak 800 plus dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki. To jest zmiana zdroworozsądkowa i dlatego apeluję do rządu, żeby podjął pracę nad zmianą prawa, tak żeby tego typu postulat mógł być uwzględniony – mówił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Słowa polityka naturalnie przyjęto oklaskami, jednak stoją one w sprzeczności do dotychczasowymi działaniami jego partii w obszarze rozdawnictwa pieniędzy podatników.

PiS: Co za hipokryzja, PO głosowała przeciw

Do słów Trzaskowskiego odniósł się na portalu X szef sztabu wyborczego popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker. Polityk osobiście podejmował działania mające na celu zmniejszenie socjalu dla Ukraińców.

"Prawo i Sprawiedliwość chciało ograniczyć uzyskiwanie świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy na długo przed rozpoczęciem kampanii! W maju w imieniu klubu PiS zgłosiłem poprawkę uzależniającą uzyskanie przez obywateli Ukrainy świadczenia 800+ od złożenia wniosku o wydanie karty pobytu. Co wtedy zrobiła partia R. Trzaskowskiego? PO głosowała PRZECIW. Dziś, jak ruszyła kampania, znowu zmieniają zdanie! Nie dajcie się oszukać! Hipokryci!" – czytamy w jego wpisie.

Przypomnijmy, że zarówno Platforma Obywatelska jak i Prawo i Sprawiedliwość popierały przyznanie świadczenia socjalnego 800 plus dla Ukraińców. Przeciwko była jedynie Konfederacja.

