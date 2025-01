"Musi się jeszcze trochę postarać". Mentzen o Trzaskowskim

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski chce zmian w programie 800 plus dla obywateli Ukrainy.

– Dzisiaj nadal musimy pomagać Ukrainie, ale nie możemy popełnić błędu, jaki popełniły inne kraje Zachodu, jak Niemcy i Szwecja – tam się opłacało przyjeżdżać tylko po socjal – powiedział prezydent Warszawy podczas spotkania z wyborcami w Puńsku (woj. podlaskie). – Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto chce do nas przyjechać i liczyć na wsparcie, musi wzmacniać naszą gospodarkę – dodał.

– Dlatego proponuję zmianę fundamentalną, a mianowicie, jeżeli chodzi o świadczenia, takie jak 800 plus dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki. To jest zmiana zdroworozsądkowa i dlatego apeluję do rządu, żeby podjął pracę nad zmianą prawa, tak żeby tego typu postulat mógł być uwzględniony – mówił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Jego słowa przyjęto oklaskami.

"Trzaskowski jest na dobrej drodze, ale..."

"Trzaskowski dzisiaj powiedział, że chciałby ograniczenia 800 plus dla Ukraińców. Jest na dobrej drodze, ale musi się jeszcze trochę postarać żebyśmy go przyjęli do Konfederacji" – skomentował na portalu X Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji i kandydat tego ugrupowania na prezydenta RP.

Konfederacja krytykuje rząd za brak kontroli nad wypłatą świadczeń 800 plus dla ukraińskich dzieci.

twitter

Program 800 plus obejmuje obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie do Polski po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. W pierwszej połowie 2024 r. świadczenie otrzymywało blisko 250 tys. ukraińskich dzieci.

Wybory prezydenckie

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

Dotychczas start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli: Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy), Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski), Piotr Szumlewicz (Związkowa Alternatywa), Adrian Zandberg (Razem), Katarzyna Cichos (Platforma Rozwoju Polski), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) oraz Krzysztof Stanowski (założyciel Kanału Zero).

Czytaj też:

Hołownia: Potrzebujemy rządów tej koalicji i prezydenta, który rozbije duopolCzytaj też:

"Nie wiem, dlaczego Braun podjął taką decyzję". Mentzen: Nasze drogi musiały się rozejść