Ostre słowa Mentzena do Nawrockiego. "Zgodził się na zniszczenie"

Sławomir Mentzen we wpisie na platformie X ocenił, że „niestety prezydent Karol Nawrocki, pod dyktando radykalnej lewicy, zgodził się na zniszczenie kolejnej gałęzi polskiego rolnictwa”.

twitter

„Klaszczący po uchwaleniu ustawy Jarosław Kaczyńskim razem z całą lewicą, pójdą teraz dalej i będą domagać się zakazu hodowli kurczaków, świń i krów” – stwierdził.

Zdaniem polityka Konfederacji „szkoda, że prezydent nie obronił polskiej wsi przed Kaczyńskim, lewicą i pseudoekologami, pomimo że przed wyborami sprzeciwiał się »piątce dla zwierząt«”.

Zakaz hodowli zwierząt na futra. Prezydent podpisał ustawę

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt zakłada wprowadzenie bezwzględnego zakazu chowu i hodowli zwierząt futerkowych na futro, z wyjątkiem królików, od momentu wejścia w życie ustawy 14 dni od jej ogłoszenia.

Przedsiębiorcy prowadzący fermy będą zobowiązani do wygaszenia działalności do końca 2033 roku.

Prezydent Karol Nawrocki, który we wtorek podpisał ustawę, uzasadniając swoją decyzję na nagraniu, które zostało opublikowane na profilu Kancelarii Prezydenta na platformie X, podkreślił, że „ponad dwie trzecie Polaków, w tym także mieszkańców wsi, popiera zakaz hodowli zwierząt na futra”.

– Ten głos nie może być zignorowany. To kierunek, który społeczeństwo wskazuje w zdecydowanej większości – tłumaczył.

Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że ośmioletni okres przejściowy, który przewiduje ustawa, jest uczciwy. Pozwala na racjonalne wygaszanie działalności oraz dający odpowiedni czas na podjęcie innej.

Czytaj też:

Ustawa o zakazie hodowli zwierząt na futra. Prezydent ogłosił decyzjęCzytaj też:

Furia lewicy po decyzji prezydenta. "Bestialstwo", "zemścił się"