"To świetna decyzja". Mentzen podziękował Nawrockiemu

Sławomir Mentzen, współlider Konfederacji, ocenił na platformie X, że była to ustawa „niszcząca polski rynek kryptowalut”.

„To świetna decyzja, zgodna z oczekiwaniami branży krypto! Sam również publicznie oraz podczas spotkania z prezydentem apelowałem o zawetowanie tej szkodliwej ustawy” – podkreślił.

„Bardzo dziękuję za tę decyzję!” – zaznaczył Sławomir Mentzen.

Ustawa o rynku kryptoaktywów zawetowana

O tym, że prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, poinformował w poniedziałek jego rzecznik, Rafał Leśkiewicz.

Rafał Leśkiweicz podkreślił, że zawetowana ustawa „przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptoaktywów jednym kliknięciem”. „Przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć. Gdy rząd wyłączy stronę, ludzie tracą dostęp do swoich cyfrowych środków. Na to nie można się zgodzić. W większości państw Unii Europejskiej stosuje się prostą listę ostrzeżeń, która chroni konsumentów bez blokowania całych serwisów” – dodał.

Rzecznik prezydenta wyjaśnił, że drugim problemem jest „rozmiar tej regulacji a tym samym brak przejrzystości w przyjętych rozwiązaniach”. „Podczas gdy Czechy, Słowacja czy Węgry wdrożyły przepisy liczące kilka lub kilkanaście stron, polska ustawa ma ich ponad sto. Nadregulacja to prosta droga do wypychania firm za granicę – do Czech, na Litwę czy na Maltę – zamiast tworzenia warunków, by zarabiały i płaciły podatki w Polsce” – wskazał.

Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że trzecia kwestia to wysokość opłat nadzorczych. „Zostały one ustalone na poziomie, który uniemożliwi rozwój małym firmom i startupom, a faworyzować będzie zagraniczne korporacje i banki. To odwrócenie logiki zabicie konkurencyjnego rynku i poważne zagrożenie dla innowacji” – dodał.

Zapowiedź Nawrockiego z kampanii wyborczej

Przypomniał, że „prezydent Karol Nawrocki podkreślał w kampanii wyborczej, że nie pozwoli na ograniczające wolność przepisy dotyczące inwestowania w nowoczesne aktywa”. Rafał Leśkiewicz podkreślił, że rynek kryptoaktywów wymaga regulacji, ale rozsądnych, proporcjonalnych i bezpiecznych dla użytkowników.

„Rząd miał dwa lata, aby przygotować ustawę zgodną z europejskim rozporządzeniem MiCA dotyczącym rynku kryptoaktywów w Unii Europejskiej. Tymczasem powstał bubel prawny, który uderza w Polaków i polskie firmy” – dodał.

Rafał Leśkiewicz podkreślił, że regulacja jest konieczna. „Musi być to jednak ustawa porządkująca ten rynek w sposób normalny a nie nadregulacja szkodząca polskiej gospodarce” – zwrócił uwagę.

Poinformował, że decyzja o wecie była konieczna i została podjęta odpowiedzialnie. „Prezydent będzie bronił bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków” – wskazał.