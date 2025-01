Marszałek Sejmu ogłosił datę wyborów prezydenckich

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w środę po południu, że wybory prezydenckie odbędą się 18 maja.

Hołownia poinformował, że było rozważanych kilka terminów majowych i ostatecznie po konsultacji z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, wybrał 18 maja. Marszałek dodał, że oznacza to ewentualną drugą turę 1 czerwca 2025 roku.

– Do 31 marca powinny zostać powołane Okręgowe Komisje Wyborcze, a do 4 kwietnia do godziny 16 będzie można zgłaszać kandydatów na prezydenta. [...] Cieszę się bardzo, że ten proces się zaczyna, bo każde wybory to święto demokracji. (...) Za prawie 130 dni pójdziemy wszyscy do urn wybierając kolejnego prezydenta – powiedział Hołownia.

Wybory prezydenckie – kandydaci

Start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski, popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki, jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, lider Polski 2050 i Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który otrzymał poparcie PSL, wicemarszałek Senatu, kandydatka Lewicy Magdalena Biejat, poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców oraz lewicowy aktywista Piotr Szumlewicz.

Formalnie rozpocznie się kampania wyborcza

Formalnie rzecz biorąc wybory zostaną zarządzone w środę, 15 stycznia. Wynika z przepisu konstytucji, zgodnie z którym wybory nie mogą być przeprowadzone w ciągu 90 dni po zakończeniu stanu nadzwyczajnego. Wprowadzony przez rząd w związku z wrześniową powodzią stan klęski żywiołowej został zniesiony 16 października 2024 r., okres 90 dni mija więc 14 stycznia 2025 r.

Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów formalnie ruszy kampania wyborcza. Obecnie wszyscy kandydaci prowadzą działania prekampanijne, które muszą finansować ze środków partii bądź własnych.