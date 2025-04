Prominentny niemiecki polityk wskazał, dzięki komu Polska ma rząd Tuska

Schulz pytany w wywiadzie dla Deutsche Welle o stosunki polsko-niemiecki stwierdził, że "mają w Europie znaczenie egzystencjalne". – My, Niemcy, mamy dziewięciu sąsiadów, w tym dwa bardzo duże kraje i wiele mniejszych. Te największe to Francja na zachodzie i Polska na wschodzie. To mówi wszystko – ocenił.

Wyraził przekonanie, że Trójkąt Weimarski, który "po przywróceniu jedności Niemiec był ideą zbliżenia Polski z Niemcami i Francją, jest bardziej potrzebny niż kiedykolwiek".

Na pytanie, czy Polska została w ostatnich latach zaniedbana przez zachodnich polityków, były przewodniczący PE odparł: – Nie, nie wydaje mi się. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Polska zawsze odgrywała centralną rolę w Unii Europejskiej.

– Ale trzeba też powiedzieć, że można było odnieść wrażenie, iż poprzedni polski rząd w ogóle nie chce odgrywać żadnej roli w UE, a jego strategia polegała też przez bardzo długi czas i bardzo często na szukaniu konfrontacji, a nie współpracy. To sprawiało, że stosunki bywały trudne – przyznał, oceniając relacje polsko-niemieckie za rządów PiS.

Dlaczego w Polsce może rządzić Tusk? Schulz odpowiada

Dopytywany, co socjaldemokraci mogą osiągnąć w Europie, Schulz (w latach 2017-2018 przewodniczący SPD – red.) nawiązał do powstania rządu Donalda Tuska i przyszłego rządu Friedricha Merza.

– Polska ma konserwatywny rząd z Donaldem Tuskiem na czele, a Niemcy będą mieli rząd kierowany przez Friedricha Merza. Są oni przywódcami dwóch największych partii należących do centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, ale mogą rządzić tylko dlatego, że popierają ich socjaldemokraci. Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce – przekonywał.

Zwrócił również uwagę, że gdyby nie Partia Socjalistyczna we Francji, która popiera rząd premiera Francoisa Bayrou, Francja nie miałaby rządu zdolnego do działania. – Musimy jasno powiedzieć: Bez socjaldemokratycznej polityki centrolewicowej nie byłoby postępu w Europie – oświadczył Schulz.

