"Nie wiem, jak to nazwać". Semka: Zapaść kampanii Trzaskowskiego

Gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę, Rafał Trzaskowski otrzymałby 30,8 proc. głosów – wynika z nowego sondażu IBRiS dla Polsat News. W porównaniu z badaniem z poprzedniego miesiąca kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stracił aż 5,6 pkt. proc.

Semka: Zapaść kampanii Trzaskowskiego

Publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka zwrócił uwagę, że prezydent Warszawy znalazł się kłopotach. Jego kampania znalazła się "w zapaści". Dziennikarz zastanawia się czy jest to tylko chwilowy problemy, czy też kandydat KO "wypalił się". Przypomniał także dziwne zachowanie Trzaskowskiego w Głogowie, gdzie polityk "odreagowywał to jakimiś histerycznymi spazmami, tyradami".

– Trzaskowski jest w rozchwianiu. Pytanie, co zrobi sztab: czy wymyśli mu nową rolę, co – jak sądzę – będzie katastrofą, bo jeśli Trzaskowskiemu każe się uczyć nowych ról to zawsze z niego wyłazi ten bobas z dobrego warszawskiego liceum. Natomiast jeżeli oni uspokoją go i będą tylko starali się, aby unikał większych błędów, to może doholować swój wynik do pierwszej tury. Pytanie, co będzie w drugiej – powiedział Semka.

Publicysta wskazał także, kiedy popierany przez PiS Karol Nawrocki miałby największą szansę na zwycięstwo.

– Nawrocki nie został przegoniony przez Mentzena, a Mentzen ma dostatecznie dużo i znacząco więcej od Hołowni, aby mieć nadzieję, że przynajmniej połowa wyborców Mentzena plus jeszcze premia wyborców Jakubiaka, a nawet, jak sądzę, niektórzy wyborcy Brauna mogliby się skusić. Wtedy są szanse na wygraną Nawrockiego – powiedział.

Semka dodał, że ma również satysfakcję z niskiego poziomu poparcia Szymona Hołowni, które widać z sondażach po debatach.

– Hołownia to człowiek, który – jak powiedziała sprzątaczka z "Misia” – "w życiu słowa prawdy nie powiedział” – stwierdził.

Czytaj też:

PSL obawia się porażki Trzaskowskiego? Zastanawiający wpisCzytaj też:

Trzaskowski nie chciał flagi LGBT. Sondaż pokazał, co myślą o tym wyborcy