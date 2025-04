Koniec wojny? Ukraina bliska przyjęcia warunków pokojowych

Taka sytuacja oznacza, że wszystko zależy teraz od Rosji. W przyszłym tygodniu w Londynie odbędzie się kolejna tura rozmów. Zastrzeżenia Ukrainy koncentrują się wokół tematu wytyczenia linii zawieszenia broni.

Jasny sygnał z Kijowa. Gazeta ujawnia nieznane fakty

Jak podaje "The New York Times", to minister obrony Ukrainy Rustem Umierow przekazał władzom Stanów Zjednoczonych, że Kijów jest już w 90 proc. gotowy na to, aby przystać na warunki porozumienia pokojowego, jakie zaproponował Waszyngton.

– W najbliższym tygodniu w Londynie chcemy podjąć decyzję o pełnym i kompleksowym zawieszeniu broni – powiedział w piątek w rozmowie z dziennikiem amerykański urzędnik, który chciał zachować anonimowość. – Zamiarem jest zatem przeprowadzenie rozmów z Rosjanami, a następnie oznajmienie: "OK, to jest wasza najlepsza i ostateczna oferta", aby dowiedzieć się, na jakim etapie są obie strony – podkreślił informator.

Tak USA chcą zakończyć wojnę na Ukrainie

W piątek ujawniono amerykański plan ws. Ukrainy. Propozycja USA została zaprezentowana w Paryżu podczas spotkania urzędników ze Stanów Zjednoczonych i z Europy, dotyczącego zakończenia wojny.

Według europejskich urzędników, na których słowa powołuje się Bloomberg, amerykański plan "w praktyce zamroziłby wojnę i pozostawił okupowane terytoria pod rosyjską kontrolą". Jednocześnie taki scenariusz nie wymagałby uznania rosyjskich zdobyczy.

Podczas rozmów wykluczona została możliwość wstąpienia Ukrainy do NATO. W przypadku trwałego zawieszenia broni nastąpiłoby natomiast złagodzenie sankcji.

Jak podaje agencja, wspomniane rozwiązania nie oznaczałyby jednak końcowego rozstrzygnięcia sprawy wojny na Ukrainie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który spotkał się w Paryżu z przywódcami Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ukrainy, stwierdził, że Stany Zjednoczone "są gotowe zrezygnować z prób pośredniczenia w porozumieniu pokojowym między Rosją a Ukrainą w ciągu kilku dni, chyba że pojawią się wyraźne oznaki, że porozumienie może zostać osiągnięte".

