"Najdroższe święta w historii". Morawiecki: Tusk chowa głowę w piasek

– Ludzie w sklepach przeżywają szok cenowy. Płacą czasem dwa razy więcej niż rok czy dwa lata temu. Potężny problem uderza do drzwi polskich domów – drożyzna. Wystarczy porównać ceny, żeby zobaczyć, że wzrosty są około 30 proc. rok do roku. To będą najdroższe Święta Wielkanocne w historii. Gdzie jest obniżony VAT do 0 proc. na żywność? Gdzie są wakacje kredytowe? – pytał na wtorkowej konferencji prasowej były premier Mateusz Morawiecki.

– Codziennie słyszymy o podwyżkach cen. GUS manipuluje koszykiem wielkanocnym, żeby nie pokazywać prawdziwych danych. W tym czasie Donald Tusk chowa głowę w piasek. Gdzie jest premier, który dba o ludzi? Wyobraźcie sobie, że taki premier ma jako podnóżek swojego prezydenta. Kto może kontrolować ten rząd i skutecznie patrzeć im na ręce? Tylko niezależny prezydent może i będzie mógł upomnieć się o portfele zwykłych ludzi. Takim prezydentem może być tylko Karol Nawrocki – stwierdził wiceprezes PiS.

Morawiecki opublikował również na platformie X nowy spot. "Sałatka Tuska – najdroższa w historii..." – napisał. I przypomniał słowa Donalda Tuska z kampanii wyborczej w 2023 r.: "Skończy się PiS, skończy się drożyzna".

twitter

Tak rosły ceny w marcu 2025

W marcu 2025 r. ceny wzrosły o 4,9 proc. w skali roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc. – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2025 r. wzrosły o 4,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 6,4 proc. i towarów o 4,4 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,2 proc. (w tym towarów – również o 0,2 proc., a usług – o 0,1 proc.)" – wynika z danych GUS.

"W styczniu 2025 r. w stosunku do stycznia 2024 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,9 proc. wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 5,3 proc." – przekazano w komunikacie.

Czytaj też:

"Biorę na siebie ten brutalny komunikat". Tusk o polskiej gospodarce