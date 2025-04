Na konwencji wyemitowano materiał filmowy rodziny Nawrockich

W materiale wypowiedzieli się m.in. mama, siostra, żona oraz dzieci popieranego przez PiS kandydata na prezydenta, a także on sam. W nagraniu widzimy sporą ilość ujęć, kiedy Nawrocki przebywa z rodziną, a następnie z wydarzeń mających miejsce w toku kampanii wyborczej. Jest mowa m.in. o jego przywiązaniu do chrześcijańskich wartości czy opiekuńczym podejściu do rodziny.

Materiał filmowy rodziny Nawrockich

– Tata nauczył mnie mówić prawdę. Gdy byłem dużo młodszy, to wielokrotnie powtarzał mi, że lepsza jest gorsza prawda niż skłamać i oszukać rodziców, by nie mieć konsekwencji – mówi jeden z synów kandydata. – Słowo klucz, które opisuje mojego brata w moich oczach, to męstwo – mówi jego siostra.

Nawrocki wspomina o swojej młodości oraz o obalaniu obiektów rosyjskiej propagandy w Polsce w ramach pracy w IPN. – Jestem człowiekiem walki. Całe życie byłem człowiekiem walki. Wobec tego, co dzieje się dzisiaj w Polsce jestem krytyczny i chciałbym to zmienić – mówi Nawrocki.

twitter

Konwencja Nawrockiego. Dostał poparcie prezydenta Dudy

Hasłem konwencji wyborczej Karola Nawrockiego było "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy". Podczas swojego przemówienia poparcie dla kandydatury Nawrockiego wyraził prezydent Andrzej Duda.

Po prezydencie głos zabrali prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, publicysta Bronisław Wildstein i małżonka kandydatka na prezydenta Marta Nawrocka. Następnie przemawiał Karol Nawrocki, popierany przez obóz polityczny PiS kandydat na urząd prezydenta.

Karol Nawrocki wyraził opinię, że wybory 18 maja to zderzenie "wytworu politycznego laboratorium złożonego z briefów i sondaży" Rafała Trzaskowskiego z "człowiekiem z krwi i kości, z Polaków wybranym i dla Polaków ustanowionym, a dla Donalda Tuska ustanowiony". – To ma znaczenie, że jeden z tych kandydatów nigdy nie był i nie będzie zakładnikiem żadnej partii politycznej. Będzie zakładnikiem Polek i Polaków. A drugi jest zakładnikiem biznesmenów i deweloperów w Polsce, ale także pana Sorosa i niemieckich fundacji. A my chcemy wolności i suwerenności – mówił Nawrocki.

Przypomniał swoje postulaty

Nawrocki powtórzył swoją obietnicę, że nie zgadza się na nielegalną imigrację do Polski. Zamiast centów integracji, potrzebujemy centrów deportacyjnych, przekonywał. Przypomniał, że opowiada się za całkowitym odrzuceniem Zielonego Ładu. Zaznaczył, że musimy budować relacje z Waszyngtonem i potencjał Polski w NATO. Opowiedział się za budową 300 tysięcznej polskiej armii. Kandydat powiedział, że będzie bronił gotówki i polskiej złotówki. Mówił, że należy natychmiastowo wprowadzić zerowy VAT-u na żywność oraz, że zachowa "zdobycze socjalne rządów PiS".

Czytaj też:

Wildstein: Nawrocki to człowiek kompetentny i odważnyCzytaj też:

Kaczyński o Nawrockim: Jest symbolem siły