Zełenski spotkał się z dwoma kardynałami. Padły nazwiska

Zełenski złożył wyrazy współczucia w związku ze śmiercią papieża Franciszka i zaznaczył, że Ukraina docenia jego modlitwy w intencji swej ojczyzny.

Droga do trwałego pokoju na Ukrainie

Wołodymyr Zełenski i kard. Pietro Parolin zwrócili szczególną uwagę na drogę do sprawiedliwego i trwałego pokoju. Prezydent poinformował o wspólnych z USA, Unią Europejską i innymi krajami świata wysiłkach dyplomatycznych na rzecz ustanowienia pełnego, bezwarunkowego zawieszenia broni, które ma być pierwszym krokiem do pokoju. Podziękował za stanowisko watykańskiego sekretarza stanu w sprawie prawa Ukrainy do samoobrony i niemożliwości narzucania warunków pokoju krajowi, który został zaatakowany. Ukraina liczy, że Stolica Apostolska będzie nadal odgrywać ważną rolę w jednoczeniu międzynarodowych wysiłków na rzecz osiągnięcia pokoju, powrotu nielegalnie wysiedlonych i deportowanych przez Rosję ukraińskich dzieci oraz uwolnienia jeńców.

Natomiast w Ambasadzie Ukrainy we Republice Włoskiej Wołodymyr Zełenski spotkał się z kardynałem Matteo Zuppim, przewodniczącym włoskiego episkopatu, którego Franciszek mianował także swoim specjalnym wysłannikiem do spraw Ukrainy.

Podziękowanie za pomoc ukraińskim dzieciom

Prezydent wyraził wdzięczność za pomoc ze strony Watykanu, osobiście Papieża i kard. Zuppiego w repatriacji nielegalnie deportowanych i przesiedlonych przez Rosję ukraińskich dzieci oraz uwolnieniu jeńców. Właśnie ten temat był jednym z kluczowych zagadnień podczas spotkania. Zaznaczył, że nadal bardzo wiele dzieci jest przetrzymywanych wbrew ich woli na terytorium Rosji.

– Chcemy sprowadzić je do domu i dlatego ponownie zwracamy się do Watykanu o pomoc – stwierdził Zełenski. Podziękował również za możliwość spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Bazylice św. Piotra. Prezydent Ukrainy powiedział, że spotkanie to było bardzo pozytywne i zaznaczył, że strategiczne partnerstwo między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi Ameryki jest niezwykle ważne.

– Tego właśnie chciał papież Franciszek – aby był dialog, aby główni bohaterowie mogli się spotkać i rozwiązać wszystkie kwestie. Zawsze mówił, że trzeba robić więcej dla Ukrainy i dla pokoju – powiedział w trackie spotkania z ukraińskim przywódcą kard. Zuppi.

