Watykan złamał protokół dla Zełenskiego? By był tam, gdzie Trump

Prezydent Ukrainy wraz z małżonką byli wśród wielu światowych przywódców, którzy przybyli na sobotni pogrzeb Franciszka do Watykanu. Brytyjski dziennik "The Telegraph" twierdzi, że "Watykan złamał protokół, aby zapewnić Zełenskiemu, który przybył do Rzymu z żoną Ołeną, miejsce w tym samym rzędzie, w którym siedzieli Donald Trump i prezydent Francji Emmanuel Macron". Większość przywódców siedziała zgodnie z nazwą swojego kraju i niezależnie od tego, czy byli szefami państw czy rządów.

Gazeta opisuje, że zgodnie z zasadami, politycy siedzieli w kolejności alfabetycznej według nazwy ich kraju w języku francuskim. To tradycja z czasów, gdy sporządzano protokoły. Wynikałoby z tego, że prezydent Ukrainy będzie siedział w trzecim rzędzie lub. Zełenskiego można było jednak zobaczyć w pierwszym rzędzie, 11 miejsc na prawo od przywódcy USA.

Pytany o tę sprawę Watykan nie zaprzeczył, że zasady protokołu zostały nagięte. "Wierzę, że zajęli wolne miejsce" – przekazał mediom rzecznik Watykanu Matteo Bruni.

Rozmowa Zełenski-Trump

Prezydent USA Donald Trump przeprowadził krótką rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przed rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka. Mimo napiętych harmonogramów politycy spotkali się w bazylice Świętego Piotra. Po uroczystościach Zełenski opublikował w sieci krótki komentarz.

"Dobre spotkanie. W cztery oczy zdołaliśmy omówić wiele. Mamy nadzieję na wynik wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. Obrona życia naszych ludzi. Pełne i bezwarunkowe wstrzymanie ognia. Solidny i długotrwały pokój, który uchroni (nas) przed powtórzeniem się wojny" – napisał Zełenski w komunikatorze internetowym Telegram.

Jak podkreślił, było to "bardzo symboliczne spotkanie, które ma potencjał, by stać się historycznym, jeśli osiągnięte zostaną wspólne rezultaty". Zełenski podziękował Trumpowi.

