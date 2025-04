"Test wiarygodności". Morawiecki: Niech rząd przyjmie wszechogarniającą ustawę deregulacyjną

"Przełom deregulacyjny staje się faktem. Mniej barier i przepisów, więcej swobody i powszechna cyfryzacja, domniemanie niewinności podatnika, urzędy służące obywatelom, nie odwrotnie, ponad 100 deregulacyjnych ustaw w trzy miesiące – czyli wielka zmiana ustrojowa. Jesteśmy gotowi!" – ogłosił w czwartek premier Donald Tusk.

Tusk spotkał się w czwartek z przedstawicielami tzw. strony społecznej, żeby porozmawiać o deregulacji. Szef rządu oznajmił, że współpracuje ze stroną społeczną "bardzo blisko i intensywnie", a strona rządowa poważnie do "wiekopomnego zadania" deregulacji. Tusk starał się przekonywać, że tempo prac nad zmianami "jest niebywałe". Premier powiedział, że pierwszy pakiet zmian ustawowych może być głosowany na pierwszym posiedzeniu po wyborach prezydenckich.

PiS krytykuje. Morawiecki: Tusk rekordzistą w komplikowaniu życia

Do tematu deregulacji odnieśli się podczas briefingu prasowego posłowie PiS. – Chcę bardzo serdecznie podziękować obywatelom, z którymi mieliśmy kontakt, i którzy byli bardzo aktywni w przekazywaniu swoich pomysłów do komisji deregulacyjnej. Wiemy doskonale, jak trudny i żmudny jest proces deregulacyjny, bo sami realizowaliśmy wiele tego typu zmian. Stoimy dzisiaj przed fundamentalnym wyborem społecznym – czy system gospodarczy ma działać na rzecz elit czy ma działać na rzecz wszystkich obywateli. Dzisiaj mamy do czynienia z rekordem – rząd Donalda Tuska to rekord świata w uchwaleniu stron ustaw komplikujących życie przedsiębiorców – łącznie 38 tys. nowych stron przyjętych w ostatnim czasie – stwierdził Mateusz Morawiecki.

– W wielu państwach realizuje się zasadę – jeżeli wchodzi nowa regulacja, to 2 albo 3 inne mają zostać usunięte. Apelujemy do rządu, aby jak najszybciej przyjął wszechogarniającą ustawę deregulacyjną, która będzie odpowiadała na potrzeby obywateli – zaapelował były premier. Poseł PiS przekonuje, że obecnie "mamy do czynienia z mnóstwem absurdalnych przepisów wdrożonych przez ten rząd". – Mamy też do czynienia z najważniejszym deficytem tego rządu – to deficyt wiarygodności. Mówimy "sprawdzam" – tu i teraz w maju żądamy, aby ten Sejm, przed wyborami prezydenckimi, przyjął ustawy deregulacyjne. To podstawowy test wiarygodności. Tylko w ten sposób te projekty mogą być realizowane – wskazał Morawiecki.

– Jak myślimy o haśle deregulacje, to mamy w głowie tylko teoretyczną deregulację. Tak aktualnie funkcjonuje rząd. Chcemy, aby proces deregulacji był kontynuowany, ale w sposób praktyczny. Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu 27 poprawek PiS zostało odrzuconych – była mowa m. in. o podniesieniu kwoty Mały ZUS Plus, obniżenie stawki VAT na odzież i obuwie dziecięce z 23 na 5 proc., schrony i zwolnienie ich z podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy oczekują działania – powiedziała Olga Semeniuk-Patkowska.

