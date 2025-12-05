"Niezły ten Żurek, co?". Morawiecki wspomniał o Trybunale Stanu

"Przed chwilą w trakcie jawnej debaty o wecie ustawy o kryptowalutach minister Żurek ujawnił wypowiedź Krzysztofa Bosaka z porannego tajnego posiedzenia Sejmu. Fragment ten został następnie wycięty z transmisji na YT Sejmu. Ujawnienie przez Żurka tej wypowiedzi jest przestępstwem!" – napisał na platformie X Sławomir Mentzen z Konfederacji.

– Pan Bosak powiedział wyraźnie na zamkniętym posiedzeniu, i mogę to powtórzyć: "bitcoiny są ryzykownym inwestowaniem. To jest wiedza powszechna" – wypalił w piątek z sejmowej mównicy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

Tymczasem wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zaprzeczył, jakoby takie słowa padły z jego ust. "Nie wypowiedziałem takich słów" – oświadczył w mediach społecznościowych.

Politycy opozycji – zarówno Konfederacji, jak i PiS – mówią o skandalu, zarzucają ministrowi Żurkowi popełnienie przestępstwa oraz wzywają do jego dymisji.

Trybunał Stanu dla Żurka?

Do sprawy odniósł się były premier Mateusz Morawiecki. "Niezły ten Żurek, co? Jednego dnia kieruje lipny wniosek o Trybunał Stanu w sprawie rzekomego ujawnienia niejawnych informacji przez Mariusza Błaszczaka. Drugiego – sam na żywo ujawnia przebieg tajnego posiedzenia Sejmu. Czy kolejny wniosek do Trybunału Stanu wyśle we własnej sprawie?" – zapytał na X.

Tajne obrady Sejmu

Przypomnijmy, że pierwszy punkt piątkowego posiedzenia Sejmu został utajniony, ze względu na wystąpienie szefa rządu. Donald Tusk przedstawił "pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa". Według nieoficjalnych doniesień, premier poruszył temat kryptowalut i "pojawiającego się rosyjskiego śladu".

Kiedy obrady Sejmu zostały już odtajnione, Tusk ponownie zabrał głos z mównicy. – Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, aby rozstrzygnąć kwestię, która dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa państwa, inwestorów i obywateli. Mówiłem o tym w szczegółach w części niejawnej, tajnej, prezentując nazwiska, liczby, nazwy firm, daty. Oczywiście tych informacji nie będę mógł w części jawnej powtórzyć – oznajmił.

