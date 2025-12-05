"Przestępca". Poseł PiS uderza w Żurka

W piątek około godz. 11:00 zakończyła się utajniona część obrad Sejmu, podczas której premier Donald Tusk przedstawił "pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa". Według nieoficjalnych doniesień, szef rządu poruszył temat kryptowalut i "pojawiającego się rosyjskiego śladu". Pojawiają się zarzuty, że minister Waldemar Żurek złamał tajemnicę.

"Przed chwilą w trakcie jawnej debaty o wecie ustawy o kryptowalutach minister Żurek ujawnił wypowiedź Krzysztofa z porannego tajnego posiedzenia Sejmu. Fragment ten został następnie wycięty z transmisji na YT Sejmu. Ujawnienie przez Żurka tej wypowiedzi jest przestępstwem!" – napisał w serwisie X Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Chodzi o słowa Żurka, które można odtworzyć z relacji TVP Info: – Pan Bosak powiedział wyraźnie, na zamkniętym posiedzeniu, i mogę to powtórzyć: "bitcoiny są ryzykownym inwestowaniem. To jest wiedza powszechna".

Jabłoński: Żurek popełnił przestępstwo

Do słów Waldemara Żurka odniósł się z trybuny sejmowej poseł PiS Paweł Jabłoński.

– Waldemar Żurek, postać znana. Minister, prokurator, były sędzia, a od dzisiaj także przestępca i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Artykuł 265 Kodeksu Karnego stanowi, "kto ujawnia informację o klauzuli tajne podlega karze do 5 lat pozbawienia wolności" – powiedział parlamentarzysta. – To co było w trakcie tego posiedzenia, to były oczywiście brednie, ale zostały objęte przez Marszałka Sejmu klauzulą tajne zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych art. 6 ustęp 2 "Informacje niejawne podlegają ochronie w sposób określony w ustawie do czasu zniesienia klauzuli" – dodał.

Jak zaznaczył Jabłoński, "ta klauzula nie została zniesiona". – Pan Żurek popełnił przestępstwo, przestępca nie może być ministrem sprawiedliwości. Jeszcze dzisiaj powinna być dymisja tego przestępcy, a jutro powinny być zarzuty – podkreślił poseł PiS.

