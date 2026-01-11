W com tam miał

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Chory na Alzheimera bohater filmu "Ojciec" (w tytułowej roli Anthony Hopkins) przebywa u córki, w obszernym i eleganckim londyńskim mieszkaniu.
Widzimy go rano, niedługo po wstaniu z łóżka, ale jest już ubrany: marynarka, świeża koszula, buty.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.