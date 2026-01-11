Kraj
  • Joanna BojańczykAutor:Joanna Bojańczyk

W com tam miał

Dodano: 
mężczyzna w garniturze, zdjęcie ilustracyjne
mężczyzna w garniturze, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Chory na Alzheimera bohater filmu "Ojciec" (w tytułowej roli Anthony Hopkins) przebywa u córki, w obszernym i eleganckim londyńskim mieszkaniu.

Widzimy go rano, niedługo po wstaniu z łóżka, ale jest już ubrany: marynarka, świeża koszula, buty.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także