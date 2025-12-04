Morawiecki reaguje na ruch Żurka. "Żałosne"

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty otrzymał od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka zawiadomienie dotyczące postawienia byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz dwóm byłym ministrom w jego rządzie – Mariuszowi Błaszczakowi i Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu zarzutów popełnienia przestępstw związanych z zajmowanymi przez nich stanowiskami.

Morawiecki został objęty postępowaniem dotyczącym przekroczenia uprawnień i niewywiązania się z obowiązków przy organizacji wyborów korespondencyjnych w 2020 r. W przypadku Błaszczaka chodzi o ujawnienie poufnych dokumentów dotyczących planów obronnych na linii Wisły. Natomiast Ardanowski ma odpowiadać za zarzuty dotyczące niegospodarności, naruszenia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień, co – według ustaleń śledczych – miało doprowadzić KOWR do straty rzędu ok. 120 mln zł. Wszystkie te działania prokuratury stały się możliwe po uchyleniu immunitetów przez Sejm, przy czym Morawiecki sam zdecydował o rezygnacji z immunitetu.

Żurek sugeruje Trybunał Stanu

Z przepisów wynika, że prokurator jest zobowiązany poinformować marszałka Sejmu o toczącym się postępowaniu karnym wobec członka Rady Ministrów. W piśmie przekazanym Czarzastemu przez Żurka padła sugestia dotycząca Trybunału Stanu.

W komunikacie prokuratury zaznaczono, że przekazane marszałkowi Sejmu informacje "mogą stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniach o przedstawieniu zarzutów ewentualne naruszenia prawa, dokonane w związku z zajmowanymi stanowiskami w Radzie Ministrów, mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a tym samym czy zachodzą przesłanki do pociągnięcia Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka i Krzysztofa Ardanowskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu".

Morawiecki reaguje: Żałosne

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się były premier, a obecnie wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. "Upadłość systemu ochrony zdrowia, najdroższe święta w historii, Donaldowi została tylko prokuratura, żałosne" – napisał na platformie X.

