Morawiecki reaguje na ruch Żurka. "Żałosne"
Morawiecki reaguje na ruch Żurka. "Żałosne"

Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS
Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS Źródło: PAP
Donaldowi została tylko prokuratura, żałosne – skomentował Mateusz Morawiecki. To reakcja na zarzuty, które przedstawiła mu prokuratura.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty otrzymał od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka zawiadomienie dotyczące postawienia byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz dwóm byłym ministrom w jego rządzie – Mariuszowi Błaszczakowi i Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu zarzutów popełnienia przestępstw związanych z zajmowanymi przez nich stanowiskami.

Morawiecki został objęty postępowaniem dotyczącym przekroczenia uprawnień i niewywiązania się z obowiązków przy organizacji wyborów korespondencyjnych w 2020 r. W przypadku Błaszczaka chodzi o ujawnienie poufnych dokumentów dotyczących planów obronnych na linii Wisły. Natomiast Ardanowski ma odpowiadać za zarzuty dotyczące niegospodarności, naruszenia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień, co – według ustaleń śledczych – miało doprowadzić KOWR do straty rzędu ok. 120 mln zł. Wszystkie te działania prokuratury stały się możliwe po uchyleniu immunitetów przez Sejm, przy czym Morawiecki sam zdecydował o rezygnacji z immunitetu.

Żurek sugeruje Trybunał Stanu

Z przepisów wynika, że prokurator jest zobowiązany poinformować marszałka Sejmu o toczącym się postępowaniu karnym wobec członka Rady Ministrów. W piśmie przekazanym Czarzastemu przez Żurka padła sugestia dotycząca Trybunału Stanu.

W komunikacie prokuratury zaznaczono, że przekazane marszałkowi Sejmu informacje "mogą stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniach o przedstawieniu zarzutów ewentualne naruszenia prawa, dokonane w związku z zajmowanymi stanowiskami w Radzie Ministrów, mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a tym samym czy zachodzą przesłanki do pociągnięcia Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka i Krzysztofa Ardanowskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu".

Morawiecki reaguje: Żałosne

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się były premier, a obecnie wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. "Upadłość systemu ochrony zdrowia, najdroższe święta w historii, Donaldowi została tylko prokuratura, żałosne" – napisał na platformie X.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: X
