Zarzuty dla Morawieckiego i dwóch byłych ministrów. Pismo trafiło do Sejmu

Włodzimierz Czarzasty otrzymał od Waldemara Żurka zawiadomienie dotyczące postawienia zarzutów byłym członkom rządu z czasów PiS – przekazała rzecznik prokuratora generalnego, prok. Anna Adamiak.

Chodzi o byłego premiera Mateusza Morawieckiego, byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, którym przedstawiono zarzuty związane z pełnionymi przez nich funkcjami.

Na początku roku trzech byłych ministrów usłyszało zarzuty związane z decyzjami podejmowanymi podczas sprawowania swoich funkcji. Mateusz Morawiecki został objęty postępowaniem dotyczącym przekroczenia uprawnień i niewywiązania się z obowiązków przy organizacji wyborów korespondencyjnych w 2020 r. W przypadku Mariusza Błaszczaka chodzi o ujawnienie poufnych dokumentów dotyczących planów obronnych na linii Wisły. Natomiast Jan Krzysztof Ardanowski odpowiada za zarzuty dotyczące niegospodarności, naruszenia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień, co według ustaleń miało doprowadzić do straty KOWR rzędu około 120 mln zł. Wszystkie te działania prokuratury stały się możliwe po uchyleniu immunitetów przez Sejm, przy czym Morawiecki sam zdecydował o rezygnacji z immunitetu.

Padła sugestia dotycząca Trybunału Stanu

Z przepisów wynika, że prokurator jest zobowiązany poinformować marszałka Sejmu o toczącym się postępowaniu karnym wobec członka Rady Ministrów. W tym przypadku zarzuty wobec polityków PiS odnoszą się do działań podejmowanych przez nich w ramach pracy w rządzie, gdy PiS było u władzy.

W komunikacie dodano, że te informacje "mogą stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniach o przedstawieniu zarzutów ewentualne naruszenia prawa, dokonane w związku z zajmowanymi stanowiskami w Radzie Ministrów, mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a tym samym czy zachodzą przesłanki do pociągnięcia Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka i Krzysztofa Ardanowskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu".

Zarzuty dla Morawieckiego

