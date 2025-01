"Nie wiem, dlaczego Braun podjął taką decyzję". Mentzen: Nasze drogi musiały się rozejść

Europoseł Grzegorz Braun ogłosił start w wyborach prezydenckich. – Będę kandydował w tych wyborach, z Bożą i ludzką pomocą. To jest dobry projekt i dzięki temu będziemy mogli zwiększyć szanse (...) na to, by w następnym parlamencie znalazła się reprezentacja polskich katolików — oświadczył polityk w rozmowie z Dawidem Mysiorem z serwisu Sprawki.

Grzegorz Braun jest liderem wchodzącej w skład Konfederacji Wolność i Niepodległość partii Konfederacja Korony Polskiej. Pod koniec sierpnia 2024 r. Rada Liderów Konfederacji WiN zdecydowała, że nie przeprowadzi prawyborów prezydenckich, a kandydatem ugrupowania na prezydenta RP będzie Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei.

Mentzen: Braun popełnił błąd

"Z zaskoczeniem przyjąłem wiadomość, że Grzegorz Braun podjął decyzję o rozstaniu z Konfederacją. Z Grzegorzem Braunem znam się od 2011 roku. Zawsze ceniłem jego filmy, wykłady, niezwykłą erudycję i talent do opowiadania historii. Razem z Krzysztofem Bosakiem na początku 2019 roku długo namawialiśmy go na przyłączenie się do Konfederacji. Przez te kilka lat udało nam się zbudować trzecią siłę polityczną w Polsce, najpopularniejszą partię wśród młodych wyborców. Osiągnęliśmy sukces, o którym wtedy nawet nie marzyliśmy. Teraz nasze drogi musiały się rozejść" – napisał Sławomir Mentzen w oświadczeniu, które opublikował na Facebooku.

"Nasze pomysły na politykę w ostatnim czasie rzeczywiście mocno się rozjechały. W wielu sprawach mieliśmy inne opinie. Możliwe więc nawet, że to rozstanie nam obu wyjdzie na dobre, natomiast lepiej byłoby, gdyby to się nie wydarzyło. Nie wiem, dlaczego Braun podjął taką decyzję, nie chcę spekulować, ani rzucać domysłami. Według mnie popełnił błąd, ale jak zwykle, osądzi to dopiero historia. Z drugiej strony trzeba docenić to, że Braun zdobył się na podjęcie dużego ryzyka. Takie decyzje nigdy nie są łatwe" – stwierdził prezes Nowej Nadziei.

"Z niezmiennym optymizmem zamierzam dalej ciężko pracować w tej kampanii, przekonywać wyborców do silnej, dumnej, bogatej i bezpiecznej Polski. Zamierzam dalej walczyć o wejście do drugiej tury i wierzę, że to jest realne. Niemożliwe nie istnieje!" – dodał.

Braun zostanie wyrzucony z Konfederacji

Na konferencji prasowej politycy Konfederacji poinformowali, że do sądu partyjnego trafił wniosek w sprawie usunięcia Grzegorza Brauna z partii. – Faktem jest, że się rozstajemy. Od tego momentu będziemy działać politycznie osobno. Grzegorz Braun popełnił błąd – podkreślił Sławomir Mentzen.

– Jeszcze wczoraj rano podczas rozmowy telefonicznej Grzegorz Braun zapewniał mnie, że żadnej deklaracji w sprawie wyborów prezydenckich składał nie będzie. Ubolewam, że zostałem wprowadzony w błąd – powiedział Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego i współprzewodniczący Konfederacji.

Kto tworzy Konfederację?

Konfederacja Wolność i Niepodległość to koalicja środowisk prawicowych. Dotychczas w jej skład wchodziły partie: Ruch Narodowy, Nowa Nadzieja (wcześniej KORWiN) oraz Konfederacja Korony Polskiej. Wszystkie najważniejsze decyzje w ugrupowaniu podejmowane są przez Radę Liderów.

W Sejmie X kadencji zasiada 18 posłów Konfederacji. Przewodniczącym klubu jest Grzegorz Płaczek. Ponadto w ubiegłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego formacja zdobyła sześć mandatów.

