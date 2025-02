Mentzen wygrałby z Trzaskowskim w II turze? Sondaż daje odpowiedź

W ostatnich dniach kandydat Konfederacji na prezydenta Polski notuje coraz lepsze wyniki. W badaniu United Surveys Sławomir Mentzen zdobył 16,2 proc., co oznacza, że jego poparcie wzrosło aż o 6,5 punktu procentowego. W badaniu IBRiS prawie 55 proc. respondentów twierdzi, że to Mentzen, a nie Karol Nawrocki zmierzy się w II turze wyborów z Rafałem Trzaskowskim. Jednak prawdziwy przełom przyniósł piątkowy sondaż, w którym kandydat Konfederacji wyprzedził popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość prezesa IPN zdobywając 18,9 proc. głosów (Nawrocki otrzymał 16,5 proc. wskazań).

Czy zatem Mentzen ma szanse w starciu z Trzaskowskim w II turze wyborów prezydenckich?

Mentzen pokona Trzaskowskiego?

Rywalizacji kandydata KO z kandydatem Konfederacji w II turze wyborów dotyczył sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski. Jak się okazuje, większe szanse na zwycięstwo ma Rafał Trzaskowski. Jednak różnica między nim a Mentzenem nie jest nie do pokonania.

Na prezydenta Warszawy zagłosowałoby46,9 proc. badanych, podczas gdy na Mentzena – 40,1 proc. 6 proc. badanych nie wzięłoby udziału w głosowaniu w II turze, a 7 proc. nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Badanie przeprowadzono w dniach 21-24 lutego 2025 roku metodą CATI&CAWI na grupie 1000 osób.

Mentzen prowadzi bardzo intensywną kampanię prezydencką. Jeden z liderów Konfederacji od kilku miesięcy objeżdża Polskę, skupiając się na mniejszych miejscowościach. Odbył już około 150 spotkań z sympatykami. W mediach społecznościowych można zobaczyć, że wiece cieszą się ogromną frekwencją. Pod koniec kampanii wyborczej kandydat Konfederacji na prezydenta zacznie odwiedzać duże miasta.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. 24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

