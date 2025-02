Jest nowy sondaż prezydencki. Wynik Mentzena znów zaskakuje

Według najnowszego sondażu United Surveys największe poparcie ma obecnie Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej niezmiennie utrzymuje pierwsze miejsce we wszystkich sondażach prezydenckich przeprowadzonych w ostatnich tygodniach. Drugie miejsce zajmuje popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Na uwagę zasługuje jednak wynik Sławomira Mentzena. Polityk Konfederacji sukcesywnie zyskuje poparcie i powoli zbliża się do Nawrockiego.

Kto wygra wybory prezydenckie?

Na kandydata KO chce w tej chwili głosować 34,1 proc. respondentów. To mniej o 2,5 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania. Karol Nawrocki zgromadził w badaniu 25,7 proc. i zaliczył nieznaczny wzrost poparcia – o 0,3 punktu procentowego. Trzeci w zestawieniu Sławomir Mentzen zdobył 16,2 proc., co oznacza, że jego poparcie wzrosło aż o 6,5 punktu procentowego.

Na dalszych miejscach znaleźli się Szymon Hołownia z wynikiem 7,1 proc. poparcia (wzrost o 0,5 punktu procentowego) oraz Magdalena Biejat, która zdobyła 4,4 proc. (spadek o 0,5 punktu procentowego). Marek Jakubiak uzyskał 2,7 proc. wskazań (wzrost o 1,1 punktu procentowego), a Krzysztof Stanowski traci 1,3 punktu procentowego, uzyskując 1,6 proc. głosów.

Adrian Zandberg uzyskał 1 proc. głosów (spadek o 0,7 punktu procentowego), a Grzegorz Braun 0,6 proc. (spadek o 0,9 punktu procentowego). Piotr Szumlewicz oraz Joanna Senyszyn nie zdobyli żadnego poparcia. 6,5 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Kto zwycięży w II turze?

Ankieterzy zapytali również na kogo głosowaliby Polacy w II turze, gdyby mieli wybierać między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Zwycięzcą okazałby się prezydent Warszawy, którego poparłoby 52,8 proc. respondentów. Prezes IPN zdobyłby 41,9 proc. wskazań. 5,3 proc. badanych nie wie, na kogo by głosowało.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 21-24 lutego 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów. Sondaż został zrealizowany metodą CATI&CAWI.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. 24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

