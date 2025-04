Nowy cud w Lourdes. Jest potwierdzenie

Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes we Francji ogłosiło w środę 16 kwietnia uznanie 72. cud, który dotyczy Włoszki wyleczonej z rzadkiej choroby nerwowo-mięśniowej ponad 15 lat temu. Ks. Michel Daubanes, rektor sanktuarium, ogłosił to w środę po zakończeniu różańca we francuskim sanktuarium.

Włoszka Antonietta Raco, która "cierpiała na pierwotne stwardnienie boczne" została "uzdrowiona w 2009 roku podczas pielgrzymki do Lourdes" – czytamy w tweecie. Biskup Vincenzo Carmine Orofino z Tursi-Lagonegro we Włoszech, gdzie mieszka Raco, również ogłosił uznanie cudu w środę. "Zaczęła poruszać się samodzielnie" Po kąpieli w wodach Lourdes w 2009 roku, Raco "zaczęła poruszać się samodzielnie", po czym "skutki choroby natychmiast i definitywnie ustąpiły" – podała w środę włoska diecezja. Po długim okresie dokładnych badań, Międzynarodowy Komitet Medyczny Lourdes ogłosił medycznie niewyjaśniony charakter uzdrowienia kobiety. Następnie biskup postanowił powołać komisję medyczno-teologiczną i mianować delegata biskupiego w celu dokonania niezbędnego kościelnego rozeznania w sprawie domniemanego cudownego uzdrowienia. Włoska "La Gazzetta del Mezzogiorno" poinformowała w środę, że lekarz Raco opisał uzdrowienie jako "zjawisko naukowo niewytłumaczalne". Sama Raco podobno opisała doświadczanie "niezwykłego dobrego samopoczucia" po kąpieli w źródle Lourdes w 2009 roku. Matka Boża z Lourdes i Światowy Dzień Chorego We wtorek 11 lutego przypada 33. Światowy Dzień Chorego. Kościół katolicki tego dnia wspomina Matkę Bożą z Lourdes. Skąd wzięło się takie połączenie? W 1854 roku papież Piusa IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu. Cztery lata później Matka Boża zjawia się w Grocie Massabielskiej w Lourdes i objawia się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous. Podczas 18 zjawień, Maryja wciąż nawołuje do modlitwy i pokuty. Podczas jednego z objawień w czasie ekstazy Bernadetta usłyszała od Matki Bożej polecenie: "A teraz idź do źródła, napij się z niego i obmyj się w nim". Dziewczynka skierowało swoje kroki do pobliskiej rzeki, ale usłyszało wtedy głos: "Nie w tę stronę! Nie mówiłam ci przecież, abyś piła wodę z rzeki, ale ze źródła. Ono jest tu". Bernadetta na kolanach podążyła więc ku wskazanemu w pobliżu groty miejscu. Zaczęła grzebać ukazała się woda. Wydarzenie to uważnie obserwował tłum. Na jego oczach ukazało się źródło, którego dotąd nie było. Niedługo potem okazało się, że woda w źródle ma leczniczą moc. Następnego dnia niejaki rzeźbiarz nagrobków posłał do źródła po wodę swoją córkę. Chciał przemyć lewe oko wodą ze źródełka, ponieważ coraz słabiej widział, a prawego już nie miał, ponieważ stracił je przy rozsadzaniu dynamitem bloków kamiennych. Po gorącej modlitwie począł przemywać sobie ową wodą oczy. Natychmiast odzyskał wzrok. Był to pierwszy cud, który zapoczątkował lawinę innych. Lourdes zasłynęło z cudów uzdrowienia jako pierwsze wśród wszystkich sanktuariów chrześcijańskich. 25 marca, w uroczystość Zwiastowania, po dłuższej przerwie w objawieniach, Bernadetta ponownie ujrzała Matkę Bożą. Zapytała Ją o imię, a odpowiedź brzmiała: "Jam jest Niepokalane Poczęcie". W roku 1891 papież Leon XII ustanowił święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które św. Pius X w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół powszechny. Matka Boża z Lourdes czczona jest jako Uzdrowienie Chorych. Czytaj też:

