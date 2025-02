Wybory prezydenckie. Giertych podał warunek zwycięstwa Trzaskowskiego w pierwszej turze

"Jeśli Trump stanie 9.05 na trybunie w Moskwie, to Trzaskowski wygra w I turze" – napisał Giertych w poniedziałek na platformie X.

To nawiązanie do publikacji francuskiego magazynu "Le Point", który podał w sobotę, powołując się na źródła, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyjedzie 9 maja do Moskwy, aby uczcić Dzień Zwycięstwa.

"Jakie zwycięstwo będą świętować Władimir Putin i Donald Trump 9 maja 2025 roku? Raczej nie to, które odnieśli alianci w 1945 roku, tylko wspólne w negocjacjach pokojowych dotyczących Ukrainy, które według planu Kelloga zakończą się… 9 maja" – podkreślono w tekście.

Według "Le Point", jeśli ten plan się powiedzie, będzie to oznaczało triumf Putina, który uzasadniając napaść na Ukrainę, porównał Ukraińców do nazistów.

Trump i Putin spotkają się w Moskwie 9 maja? USA i Rosja zaprzeczają

Doniesienia francuskiej prasy zostały zdementowane zarówno przez Moskwę, jak i Waszyngton. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że przyjazd prezydenta USA do Rosji na obchody Dnia Zwycięstwa 9 maja nie został zaplanowany. Także sam Trump stwierdził, że "nie planuje" być tego dnia w Moskwie.

Gdyby Trump jednak zdecydował się wziąć udział w majowych uroczystościach, byłaby to pierwsza wizyta urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych w rosyjskiej stolicy na obchodach Dnia Zwycięstwa od 30 lat. Poprzednio w takim wydarzeniu uczestniczył w 1995 r. Bill Clinton, który przybył do Moskwy na zaproszenie Borysa Jelcyna.

Wybory prezydenckie. Trzaskowski faworytem w sondażach

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się 18 maja. Wszystkie dotychczasowe sondaże pokazują, że będzie potrzebna druga tura, która zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Najprawdopodobniej zmierzą się w niej prezydent Warszawy, kandydat KO na prezydenta RP Rafał Trzaskowski i szef IPN, kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki. Według badań większe szanse na zwycięstwo ma Trzaskowski.

