To on będzie nowym wicepremierem? "Zdał najważniejszy egzamin u Tuska"

Po serii kilkunastu rozmów "Rzeczpospolitej" z wpływowymi politykami z KO, ale też z partii koalicyjnych, nie ma wątpliwości: w ostatnich miesiącach szybko rośnie w rządzie pozycja ministra Andrzeja Domańskiego – czytamy na pierwszej stronie środowego wydania "Rz".

Gazeta podaje, że jak tłumaczą jej rozmówcy, to już nie tylko techniczny minister od tabelek i deficytu, ale faktyczny rozgrywający w kluczowych sprawach dla rządu – od energetyki po subwencje i reformę finansów samorządów. To on nadaje dziś rytm całej koalicji.

– Tabelki i deficyt to były specjalności ministrów finansów w poprzednich rządach PO. Pozycja Domańskiego jest inna, jest polityczna – przekonuje informator "Rz" z okolic rządu.

Tusk stawia na Domańskiego. "To był najważniejszy egzamin"

Gazeta zwraca uwagę, że Domański sprawnie prowadzi dziś posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, kieruje debatą o podatkach, długofalowym budżecie i inwestycjach, a przy tym nie unika trudnych, także typowo politycznych wyzwań.

"Jest go wszędzie coraz więcej – nie tylko w salach negocjacyjnych, ale też w debacie publicznej, stał się twarzą nowej gospodarczej strategii rządu" – czytamy w tekście.

Źródła, na które powołuje się dziennik, podkreślają, że minister finansów zdał też polityczny test u premiera w skomplikowanej sprawie dotacji i subwencji dla PiS. Z PO dobiegają głosy, że to był dla Donalda Tuska najważniejszy egzamin.

Po wyborach prezydenckich rekonstrukcja rządu

"Czy Domański zostanie wicepremierem po zapowiadanej na lato rekonstrukcji gabinetu? To pytanie coraz częściej pada na rządowych korytarzach" – donosi "Rz". Zwraca w tym kontekście uwagę na wtorkowe wystąpienie premiera na konferencji EFNI i zapowiedź repolonizacji gospodarki. "To sprawia, że rola MF w nowym rozdaniu tylko wzrośnie" – podkreśla dziennik.

