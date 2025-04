Dwie prośby kard. Rysia do wiernych i duchownych Archidiecezji Łódzkiej

– Bardzo proszę, żeby w każdej parafii odprawiono Mszę św. za śp. Ojca Świętego Franciszka – o życie wieczne dla Niego – zaapelował kardynał Grzegorz Ryś.

– Proszę, żeby w każdej parafii odprawiano tę Mszę św. uwzględniając wszystkie przepisy liturgiczne, czyli dokąd przeżywamy oktawę Wielkiej Nocy, to proszę pamiętać, że nie używamy formularza za zmarłych. To jest możliwe tylko na pogrzebach, natomiast to nie jest Msza św. pogrzebowa. Proszę o to, żeby odprawić Mszę św. z oktawy, ale ofiarować ją z prośbą o życie wieczne dla Ojca Świętego Franciszka – wezwał metropolita łódzki.

Kardynał Ryś wskazuje: Taka jest tradycja w Kościele

Druga prośba związana jest ze zbliżającym się konklawe. – Bardzo proszę, aby po pogrzebie Ojca Świętego w każdej parafii odprawiono Mszę św. o dobry wybór kolejnego następcy św. Piotra. Taka jest tradycja w Kościele, są specjalne formularze mszalne (...). One wyznaczają wiarę Kościoła – zaznaczył hierarcha.

Metropolita łódzki podziękował również wszystkim, który w Poniedziałek Wielkanocny byli obecni w bazylice archikatedralnej na wspólnej modlitwie za zmarłego papieża Franciszka. Ponadto poinformował, że w środę (23 kwietnia) uda się do Rzymu, aby uczestniczyć w kongregacjach kardynalskich, pogrzebie Ojca Świętego Franciszka oraz zbliżającym się konklawe. – Choć polecę do Rzymu, to będę zawsze z wami w tym czasie modlitwy za papieża Franciszka i o wybór nowego papieża. Jak mawiał kiedyś kardynał Franciszek Macharski, "tu i tam wasz!" – zakończył kardynał Ryś.

Konklawe. Czterech kardynałów z Polski

Kardynałowie z Polski, którzy wezmą udział w wyborze następcy Franciszka, to: kard. Stanisław Ryłko, kard. Kazimierz Nycz, kard. Konrad Krajewski i kard. Grzegorz Ryś. Ze względu na wiek (85 lat) nie ma w tym gronie kard. Stanisława Dziwisza, byłego osobistego sekretarza papieża Jana Pawła II.

Obecnie z 252 kardynałów na świecie 135 posiada prawa elektorskie.

