Trzaskowski czy Nawrocki? Jest najnowszy sondaż

Uczestnicy badania United Surveys dla Wirtualnej Polski zostali zapytani o to, jak zagłosowaliby w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Pozycję lidera utrzymuje kandydat KO Rafał Trzaskowski z wynikiem 36,7 proc. To spadek o 1,1 pkt proc. w stosunku do sondażu sprzed dwóch tygodni.

Drugi jest Karol Nawrocki, na którego chce głosować 25,3 proc. pytanych. Kandydat popierany przez PiS zanotował minimalny wzrost – o 0,3 pkt proc.

Trzecie miejsce zajmuje kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen z poparciem na poziomie 9,8 proc. (wzrost o 0,1 pkt proc.).

Na podium bez zmian. Trzaskowski wyprzedza Nawrockiego, Mentzen Hołownię

6,6 proc. respondentów deklaruje, że odda swój głos na Szymona Hołownię (wzrost o 0,6 pkt proc.). Liderowi Polski 2050 po piętach depcze kandydatka Lewicy Magdalena Biejat, która aktualnie może liczyć na głosy 5 proc. ankietowanych (spadek o 0,6 pkt proc.).

Kolejne miejsce zajmuje Krzysztof Stanowski z niezmiennym poparciem na poziomie 2,9 proc. oraz Adrian Zandberg, kandydat partii Razem, który zdobyłby 1,7 proc. głosów (wzrost o 0,5 pkt proc.).

Marek Jakubiak może liczyć na 1,6 proc. poparcia (wzrost o 0,2 pkt proc.), natomiast Grzegorz Braun na 1,5 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.).

Na Dawida Jackiewicza, byłego ministra skarbu w rządzie Beaty Szydło, chce głosować 0,2 proc. respondentów. Taki sam wynik ma Joanna Senyszyn, była posłanka i europosłanka SLD. 0,1 proc. respondentów wskazało natomiast na działacza związkowego Piotra Szumilewicza.

Wirtualna Polska odnotowuje, że pozostali kandydaci, czyli: Katarzyna Cichos, Marek Woch, Wiesław Lewicki, Maciej Maciak, Wojciech Papis, Romuald Starosielec, Paweł Tanajno, Anna Skirgiełło oraz Dominika Jasińka nie zostali wskazani przez ankietowanych.

8,4 proc. uczestników badania nie wie, na kogo odda swój głos.

Jak zagłosują Polacy w drugiej turze?

Gdyby w drugiej turze wyborów prezydenckich znaleźli się Trzaskowski i Nawrocki, to na kandydata KO zagłosowałoby 51,3 proc. respondentów (wzrost o 3,4 pkt proc.), natomiast na kandydata popieranego przez PiS 37,3 proc. (spadek o 1,2 pkt proc.).

5,1 proc. pytanych deklaruje, że przy takim układzie nie pójdzie do urn w drugiej turze, a 6,3 proc. nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos.

Sondaż został zrealizowany w dniach 7-9 lutego 2025 r. metodą CATI & CAWI na próbie 1000 osób.

