Rekordowe poparcie dla Mentzena. "Coraz bliżej drugiej tury"

W najnowszym sondażu Sławomir Mentzen cieszy się już poparciem na poziomie 16 proc. To najlepszy wynik, jaki do tej pory osiągnął polityk Konfederacji. Poseł przekonuje, że w jego zasięgu jest nawet druga tura.

"To jest niezwykle trudne zadanie, wymagać będzie olbrzymiej pracy wielu ludzi, ale jest to możliwe. Tym razem może się udać. Zostało jeszcze 3 miesiące kampanii, w której do ostatniego dnia będziemy walczyć o drugą turę! Niemożliwe nie istnieje!" – przekonuje polityk.

Kandydat Konfederacji przekonuje, że toczy "wyjątkowo nierówną walkę" z kandydatami największych partii, gdyż jego przeciwnicy wspierani są przez spółki Skarbu Państwa, wielkie międzynarodowe korporacje i największe media.

Mentzen podkreśla, że jego budżet na kampanię jest znacznie mniejszy, niż pieniądze, jakimi dysponuje PIS i KO, w związku z czym zwrócił się do swych zwolenników o wspieranie jego kampanii.



"Potrzebuję Waszej pomocy. Nie każdy może sam zaangażować się politycznie, nie każdy ma czas zbierać podpisy, ale prawie każdego stać na wpłatę na naszą kampanię. Nieważne czy będzie to 50, 100 czy 1000 zł" – napisał.

Wybory prezydenckie 2025

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała do tej pory 14 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta: Sławomira Mentzena, Rafała Trzaskowskiego, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni, Adriana Zandberga, Wiesława Lewickiego, Macieja Maciaka, Magdaleny Biejat, Marka Wocha, Marka Jakubiaka, Karola Nawrockiego, Wojciecha Papisa, Romualda Starosielca oraz Pawła Tanajno.

