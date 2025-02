Mentzen: Konfederacja nie idzie do centrum. To centrum idzie do Konfederacji

Część środowiska prawicowego, ale także niektórzy komentatorzy nieprzychylni bądź neutralni wobec Konfederacji wyrażają niekiedy opinie, że partia ta obrała kierunek na polityczne centrum. Politycy formacji nie podzielają takich opinii, podkreślając, że naturalnie cały czas starają się poszerzyć swój elektorat, ale w swoich poglądach i programie pozostają co do zasady niezmienni.

Mentzen: To centrum idzie do Konfederacji

W poniedziałek kandydat na prezydenta i jeden z liderów tego ugrupowania Sławomir Mentzen zwrócił uwagę, że jego zdaniem zachodzi raczej nieco inny proces. "Konfederacja nie idzie do centrum. To centrum idzie do Konfederacji" – napisał na X.

"My stoimy tam, gdzie staliśmy. Reszta próbuje nieudolnie przejmować nasze hasła" – dodał poseł.

"Nagle wszyscy pochowali swoje tęczowe flagi, chcą odbierać socjal Ukraińcom i odrzucić Zielony Ład. Nie wierzcie tym oszustom!" – zaapelował Menzten, nawiązując do kampanijnych wypowiedzi kontrkandydatów oraz faktu, że są to postulaty forsowane przez Konfederację nie od pewnego momentu, lecz od początku pojawienia się wspomnianych zagadnień.

Winnicki: Nie widzę marszu Konfederacji ku centrum

Podobne spojrzenie na sprawę wyraził niedawno w rozmowie na kanale YouTube „Do Rzeczy” były prezes Ruchu Narodowego i jeden z założycieli Konfederacji Robert Winnicki.

W jego ocenie nie jest prawidłowa diagnoza, że Konfederacja politycznie skręca za bardzo do centrum. Winnicki powiedział, że zdarzają się pojedyncze głupotki, ale patrząc na głosowania posłów Konfederacji w Sejmie, to odchodzenia partii do centrum nie widzi. – Na koniec dnia nie jest ważne, co kto mówi, tylko jak postępuje w polityce. Praktyka jest istotniejsza od retoryki – powiedział gość kanału "Do Rzeczy".

– [...] Partia, która wychodzi poza parę procent poparcia, musi docierać do ludzi o różnej wrażliwości i istotą dobrej polityki jest dobry balans między formą, która jest w stanie szeroko złapać, a treścią, która powinna pozostać wierna pryncypiom. [...] Ja marszu Konfederacji do centrum nie widzę – powiedział Winnicki.

Zarejestrowany jako pierwszy

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Sławomira Mentzena jako pierwszego kandydata w wyborach prezydenckich. Na ten moment prezes Nowej Nadziei zajmuje w sondażach trzecie miejsce. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga – 1 czerwca.

