"Dzień z Mentzenem 2". Kandydat Konfederacji przypomniał, jak państwo niszczy przedsiębiorców

Pokazano w nim, jak wygląda dzień kandydata na prezydenta w kampanii wyborczej. Pierwsza część z cyklu "Dzień z Mentzenem" została nakręcona i opublikowana na YouTube w okresie prekampanii.

Dzień z Mentzenem 2

Mentzen pojawił się m.in. w studiu Polsatu i Telewizji Republika, w Sejmie, na zbiórce podpisów, w biurze partii i na wiecu wyborczym. Nie zabrakło też kilku niezwiązanych z polityką czynności dnia codziennego.

Materiał jedną kamerą nagrywał jego współpracownik, a drugą operował sam polityk, mając ją przytwierdzoną do klatki piersiowej.

Polski rząd niszczy polskich przedsiębiorców

W trakcie nagrania Mentzen przypomniał m.in. w jaki sposób państwo polskie destrukcyjnie oddziałuje na polskich przedsiębiorców, a więc i na pracowników. Np. rząd po pretekstem ogłoszonej "pandemii" kazał niektórym branżom zawiesić działalność, co siłą rzeczy skutkowało utratą pracowników i odpływem klientów. W rezultacie wielu właścicieli małych i średnich biznesów dalej pracuje w swoich branżach, ale nie jest już właścicielami firm, tylko pracownikami faworyzowanych wielkich korporacji, dla których przetrwanie lockdownów i tzw. restrykcji nie było tak dużym wyzwaniem, jak dla mniejszych podmiotów. Mentzen podkreślił, że jest to tylko jeden z przykładów, jak rządy w Warszawie niszczą rodzimych przedsiębiorców.

Jednym z punktów programu Mentzena jest zakończenie faworyzowania w Polsce interesów wielkich korporacji kosztem biznesów polskich.

Tłumy na wiecach

W sondażach prezydenckich prawicowy poseł plasuje się na trzecim miejscu. W socjal mediach Konfederacji można zobaczyć, że wiece Mentzena cieszą się dużą frekwencją. Zwykle jest ich kilka dziennie. Na luty zaplanowano 47 takich wieców.

30 stycznia sztab kampanijny Mentzena złożył do PKW 250 tysięcy podpisów pod jego kandydaturą. Oznacza to, że kandydatura kandydata Konfederacji będzie zarejestrowana jako pierwsza.

Kim jest kandydat Konfederacji?

Mentzen postuluje m.in. liberalizm gospodarczy. W prekampanii zapewnił, że jako prezydent nie podpisze ani jednej ustawy podnoszącej albo komplikującej podatki. Przekonuje, że unijny pakt migracyjny zakładający m.in. relokację nielegalnych imigrantów z Afryki i Azji w Europie Wschodniej, musi zostać odrzucony. Podobne stanowisko wyraża wobec unijnego Zielonego Ładu.

Mentzen zapewnia, że jeśli zostanie prezydentem, nie pozwoli na to, żeby Polska została wciągnięta do wojny. Obiecuje, że żaden polski żołnierz nie stanie w Ukrainie. Jednocześnie Niemcy czy Ukraińcy, jeżeli będą chcieli być w Polsce, będą musieli dopasować się do polskiej kultury, tradycji i zwyczajów, a także wrażliwości do naszego języka

Mentzen z zawodu jest doradcą podatkowym, właścicielem kancelarii doradztwa prawno-podatkowego. Nie pobiera poselskiej pensji. Ma doktorat z ekonomii. Od października 2022 r. jest prezesem partii Nowa Nadzieja.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga – 1 czerwca.

