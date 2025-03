Unijne przepisy dot. "rodziny rozszerzonej". KE wzywa rząd Tuska do działania

"Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Polski dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia (INFR(2011)2074) w związku z nieprawidłową transpozycją dyrektywy w sprawie swobodnego przemieszczania się (dyrektywa 2004/38/WE). Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do umożliwienia i ułatwienia wjazdu członków rodziny rozszerzonej obywateli UE i ich pobytu. Na podstawie prawa UE ci członkowie rodziny mają wówczas takie same prawa, jak członkowie najbliższej rodziny" – czytamy w komunikacie.

Komisja kieruje zatem do Polski dodatkowe wezwanie

Zgodnie z polskim prawem, członkowie rodziny rozszerzonej będący obywatelami UE podlegają dodatkowym warunkom nabycia prawa stałego pobytu w porównaniu z członkami najbliższej rodziny. Członkowie rodziny rozszerzonej, którzy są obywatelami państw trzecich, podlegają ponadto przepisom ogólnej ustawy o cudzoziemcach, na przykład uzyskują oni prawo do podjęcia zatrudnienia wyłącznie na podstawie zezwolenia na pracę.

"W związku z niedawnym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśniającym prawa członków rodziny rozszerzonej oraz po przeanalizowaniu zmian legislacyjnych zgłoszonych dotychczas przez Polskę Komisja uważa, że Polska nie transponuje prawidłowo dalszych przepisów dyrektywy. Komisja kieruje zatem do Polski dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia, a państwo to ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję" – czytamy dalej.

W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii, podkreślono.

