Ciepło i prąd dla ponad 1 mln Ukraińców. Kluczowa rola Polski

Elektrociepłownia dostarczy prąd i ciepło około 1 milionowi Ukraińców, co jest szczególnie istotne w okresie zimowym, gdy infrastruktura energetyczna jest celem ataków Rosji.

"Wsparcie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) odegrało kluczową rolę w zapewnieniu skomplikowanego transportu tych komponentów" – poinformowała KE w komunikacie. – Dziękuję Litwie, Polsce, Rumunii i wszystkim partnerom, którzy zapewniły sukces tej kolosalnej operacji. To dobitny dowód niezachwianego zaangażowania UE w odporność Ukrainy. (UE) pomaga zapewnić światło i ciepło milionowi ludzi w obliczu czwartej zimy rosyjskiej agresji – powiedziała unijna komisarz ds. pomocy humanitarnej HadjaLahbib.

Komisja ocenia, że była to największa jak dotąd skoordynowana operacja logistyczna. Wyliczono, że całość trwała 11 miesięcy i obejmowała 149 transportów o łącznej wadze prawie 2,4 tys. ton sprzętu. 40 przewozów przekraczało standardowe wielkości. W ramach takich transportów ponadgabarytowych przewieziono m.in. transformatory i stojany (zespół nieruchomych elementów maszyny lub mechanizmu otaczających wirujący wokół stałej osi wirnik) o wadze około 172 ton każdy.

Wspólny wysiłek krajów nie tylko UE

Cała operacja została przeprowadzona w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności UE, który koordynuje Komisja Europejska. Ukrainie pomogły wszystkie państwa członkowskie Unii, a także Norwegia, Turcja, Macedonia Północna, Islandia, Serbia i Mołdawia.

Do tej pory udało się dostarczyć Ukrainie 9,5 tys. generatorów prądu i 7,2 tys. transformatorów. Za sprawą Mechanizmu Ochrony Ludności UE skoordynowano również ewakuację medyczną ponad 4,7 tys. ukraińskich pacjentów do szpitali w 22 krajach, gdzie zostali poddani specjalistycznemu leczeniu.

