Dyskryminacja katolickich organizacji. FAFCE wykluczona z funduszy UE

– Jako przewodniczący FAFCE uważam to za dyskryminację ideologiczną. Jak federacja stowarzyszeń, której główną misją jest promowanie rodziny, może zostać wykluczona z projektów finansowanych przez Unię Europejską, takich jak CERV czy Erasmus+? – dziwi się Vincenzo Bassi.

Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie zaznacza, że jest to "ideologiczna dyskryminacja" organizacji społeczeństwa obywatelskiego, takich jak FAFCE, które konsekwentnie promują dialog i stoją na straży godności każdej osoby.

Ideologiczna dyskryminacja katolickich organizacji

– Ubolewam nad faktem, że wnioski FAFCE są karane, mimo że przedstawiają rodzinę jako narzędzie włączenia społecznego i ochrony (jeden z projektów był poświęcony edukacji cyfrowej nieletnich). Bogactwem europejskiego społeczeństwa obywatelskiego jest jego pluralizm, zasada zapisana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej – podkreśla Bassi i zauważa, że żadna organizacja nie powinna być karana za obronę swojej uzasadnionej pozycji w przestrzeni publicznej.

Dodaje, że Komisja Europejska, jako "strażniczka traktatów", musi natomiast zachować szczególną ostrożność i starać się nie dyskryminować żadnej organizacji, w tym w dostępie do finansowania.

Założona w 1997 r. FAFCE jest jedyną organizacją pozarządową działającą na rzecz rodziny na szczeblu Unii Europejskiej, która w swojej oficjalnej nazwie używa określenia "katolicki". Obecnie zrzesza 33 stowarzyszenia członkowskie z 21 krajów. Pomimo ograniczonych zasobów, jej skuteczna działalność obejmuje takie kwestie jak: zima demograficzna, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, ochrona dzieci, szkodliwość pornografii oraz kwestie życia i godności ludzkiej.

Vincenzo Bassi poinformował, że FAFCE potrzebuje 150 tys. euro na kontynuację bieżących projektów i zaapelował o wsparcie dla organizacji.

