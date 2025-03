Doktorat honoris causa dla Jourovej? Cieplucha: Absolutny skandal

DoRzeczy.pl: Alarmuje pan, że władze Uniwersytetu Łódzkiego zamierzają nadać honorowy tytuł doktora honoris causa Verze Jourovej. Za co?

Piotr Cieplucha: To jest bardzo ważne pytanie, nad którym się zastanawiam. Rada Wydziału Prawa i Administracji będzie decydować o tym, czy wystąpić z wnioskiem do Senatu Uniwersytetu Łódzkiego o nadanie tytułu doktora honoris causa Verze Jourovej. Tej samej Verze Jourovej, która zasłynęła atakiem na polską suwerenność, która w bezprawny sposób ingerowała w wewnętrzne sprawy państwa polskiego, która wreszcie doprowadziła do takiej sytuacji, że stosowała podwójne standardy. Z jednej strony atakowała rząd Zjednoczonej Prawicy, a z drugiej strony przymykała oko na bezprawie rządu Donalda Tuska, gdzie mieliśmy przecież atak na prokuraturę, zamach na media publiczne, gdzie mamy represjonowanie przedstawicieli opozycji wobec obecnej ekipy rządowej. I taka osoba dzisiaj dostaje możliwość otrzymania tak honorowego stanowiska jak doktor honoris causa od władz Uniwersytetu Łódzkiego. Mam nadzieję, że jednak Senat nie poprze tego wniosku i uważam, że każdy, kto czuje się Polakiem, nie powinien podnieść ręki za takim wnioskiem.

Informuje pan, że podobno ma być dyscyplina podczas tego głosowania. Wwładze Uniwersytetu boją się kompromitacji, że jednak nie zostanie ta nagroda Jourovej przyznana?

Nie sądzę. Z tego, co do mnie dotarło, to podczas piątkowej rady Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego pan rektor ma brać w niej udział i wręczać nagrody rektora. No i przy okazji nagle spontanicznie ma zostać ten wniosek przedłożony, który ujawniłem, bo okazuje się, że chyba władze Uniwersytetu Łódzkiego nie chciały, żeby on ujrzał światło dzienne. Ten wniosek ma być spontanicznie przegłosowany, a później trafić do Senatu i już ostatecznie doprowadzić do tego, że Uniwersytet Łódzki przyzna ten doktorat honoris causa Verze Jourovej.

To w ogóle normalne, że zagraniczny polityk, który usłyszał zarzuty w swoim kraju, ma otrzymać tak ważny tytuł?

To jest skandal. Mamy o wiele ważniejsze osoby, istotniejsze dla miasta Łodzi, wielu polskich patriotów, którzy takiego tytułu honoris causa nie mają. Niestety, dzisiaj uczelnie wyższe w Polsce, zwłaszcza publiczne, są przepełnione osobami, które reprezentują wprost lewacką ideologię. Miałem jeszcze taką refleksję na ten temat, że akurat tak się złożyło, iż wczoraj mieliśmy skandaliczną wypowiedź rzecznika TSUE, który powiedział, że rebelią są orzeczenia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Przecież to jest pierwszy rok studiów prawniczych, gdzie mówi się o tym, że Konstytucja jest najważniejszym aktem w hierarchii źródeł prawa w Polsce. To jest absolutna podstawa, a widzimy w jaki sposób instytucje unijne bezprawnie ingerują w wewnętrzne sprawy Polski. Jourova również jako komisarz Unii Europejskiej takie procedery wszczynała.

