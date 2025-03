Kaczyński uderza w "Super Express". "Jawne zaangażowanie"

W niedawnym sondażu prezydenckim przeprowadzonym na zlecenie "Super Expressu" Sławomir Mentzen wchodzi do drugiej tury wyborów, nieznacznie wyprzedzając Karola Nawrockiego.Z kolei w środę gazeta opublikowała artykuł na "jedynce", w którym donosi o kłopotach PiS oraz możliwości wymiany kandydata w wyborach prezydenckich.

Do tych doniesień odniósł się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS nie kryje oburzenia artykułem gazety. "To, co w ostatnich dniach robi Super Express, począwszy od sondaży, a skończywszy na dzisiejszej pierwszej stronie, jest jawnym angażowaniem się w kampanię po stronie Rafała Trzaskowskiego. Opowieść o "ostrym sporze w PiS" jest świadomym kłamstwem. W najbliższych dniach kandydatura Nawrockiego zostanie zarejestrowana. Przed nami ciężka praca w kampanii" – napisał Kaczyński w mediach społecznościowych.

Wybory prezydenckie. Co mówią inne sondaże?

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie tygodnika "Polityka", kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski może liczyć na 35,7 proc. głosów. Drugi jest prezes IPN, kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki z wynikiem 22,3 proc.

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich Rafała Trzaskowskiego poparłoby 35,9 proc. ankietowanych, Karola Nawrockiego 27,1 proc., a Sławomira Mentzena 19,4 proc. W drugiej turze zwyciężyłby Trzaskowski (51,7 proc.), podczas gdy Nawrocki uzyskałby 40,8 proc.

Według badania przeprowadzonego przez CBOS, w marcu najczęściej wybieranym kandydatem na prezydenta drugiego wyboru (16 proc.) jest Szymon Hołownia. Kolejnymi kandydatami z największym elektoratem potencjalnym są Magdalena Biejat oraz Sławomir Mentzen, z wynikiem 10 proc.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Jeśli będzie potrzebna druga tura, na co wskazują sondaże, zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

