Mentzen przegania Nawrockiego? Bosak studzi emocje

W kilku ostatnich sondażach Sławomir Mentzen zaczął doganiać Karola Nawrockiego. W paru badaniach kandydat Konfederacji wchodził nawet do drugiej tury, wyprzedzając szefa IPN. Sam Mentzen przyznawał, że nie przywiązuje się do sondaży i liczy się z możliwością, że jego poparcie może być przez niektóre pracownie zawyżane.

Bosak: Mogą go pompować

Z kolei Krzysztof Bosak wskazuje, że obecnie panuje duży rozstrzał w badaniach. – My odbieramy te sondaże takie bardzo optymistyczne jako czynnik ryzyka w kampanii, to znaczy, że można kandydata najpierw pompować, później go przed wyborami w dół, albo powiedzieć, że słabo wypadł, więc raczej chcemy pracować spokojnie na zaufanie społeczne, na zaufanie Polaków – stwierdził Bosak w programie,,Bez uników” w PR3.

– W profesjonalnej socjometrii, tak się nazywa tę dziedzinę wiedzy, bada się i obserwuje średnią sondażową i to, co wynika jasno ze średniej sondażowej to, że jest tendencja wzrostowa u kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena. Z tego się cieszymy, za to dziękujemy, prosimy o więcej, natomiast ze średniej sondażowej chyba jeszcze nie wynika przewaga nad Karolem Nawrockim i uważam, że do rywalizacji trzeba podchodzić z dużą pokorą, z dużą pracowitością – kontynuował poseł.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Jeśli będzie potrzebna druga tura, na co wskazują sondaże, zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

Konfederacja na fali wznoszącej

Ostatnie sondaże pokazują, że rosnącym poparciem cieszy się nie tylko Mentzen, ale również jego formacja polityczna.

Jak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla rp.pl, największym poparciem cieszy się nadal Koalicja Obywatelska, na którą głos chce oddać 31,1 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z 27,5 proc. poparcia. Na najniższym stopniu podium znalazła się natomiast Konfederacja z 17,1 proc. poparcia.

