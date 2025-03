Mentzen wyprzedza Nawrockiego. Czarnek: Mamy swoje sondaże

W najnowszym sondażu prezydenckim Sławomir Mentzen wchodzi do drugiej tury wyborów, nieznacznie wyprzedzając Karola Nawrockiego. Badanie przeprowadził Pollster na zlecenie "Super Expressu". Największe poparcie uzyskał kandydat KO Rafał Trzaskowski – 37 proc. Duże zaskoczenie na miejscu drugim. Dotychczas za Trzaskowskim plasował się wspierany przez PiS Karol Nawrocki, jednak tym razem to Sławomir Mentzen uzyskał drugi najlepszy wynik – 22 proc. poparcia. Chęć oddania głosu na Karola Nawrockiego deklaruje 21 proc. ankietowanych.

Jak na ostatnie sondażowe wyniki Nawrockiego reagują w Prawie i Sprawiedliwości? Przemysław Czarnek uspokaja, że nie ma powodów do obaw. Wewnętrzne sondaże PiS pokazują, że to prezes IPN ma nadal większe poparcie i to on wejdzie do drugiej tury wyborów z Rafałem Trzaskowskim.

– Nasze sondaże są takie, że utrzymuje się kilka punktów procentowych przewagi nad Sławomirem Mentzenem i kilka punktów procentowych straty do Trzaskowskiego. To ten moment, w którym trzeba przyspieszyć i przyspieszamy. To, że teraz wypadł ten sondaż w ten sposób, to na pewno jest jakiś element, który jest brany pod uwagę przez nas i był brany pod uwagę na wczorajszym sztabie wyborczym – powiedział na antenie Radia Plus.

Czarnek o wyborach

Polityk PiS przekonywał, że majowe wybory prezydenckie będą de facto oceną rządów Donalda Tuska. Kandydat KO jest bowiem zbyt silnie utożsamiany z obozem rządzącym, aby mogło być inaczej.

– Dla nas ważne są w ogóle nastroje Polaków co do prawicy i rządu, bo wiadomo że Trzaskowski jest zastępcą Tuska i będzie głosowanie za Trzaskowskim bądź przeciwko Trzaskowskiemu, co znaczy za Tuskiem lub przeciwko Tuskowi. Oczywiście że widzimy, co się dzieje z tyłu, za naszymi plecami, a w zasadzie według tego sondażu jednego na równi z nami – powiedział.

