Wybory prezydenckie. "Jestem jedynym oficjalnie zarejestrowanym kandydatem"

Sławomir Mentzen prowadzi bardzo intensywną kampanię – a wcześniej prekampanię – prezydencką. Tylko w lutym zaplanowano aż 47 spotkań. W następnych miesiącach ma ich być jeszcze więcej. W mediach społecznościowych Konfederacji można zobaczyć, że wiece cieszą się ogromną frekwencją.

"Jeszcze wczoraj do późnych godzin nocnych liczyliśmy podpisy, a dziś rano złożyliśmy 250 tysięcy podpisów w PKW. Rejestrujemy się jako pierwsi! Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc i bardzo sprawną zbiórkę podpisów!" – poinformował w czwartek rano na platformie X współprzewodniczący Konfederacji.

Pierwszy oficjalny kandydat na prezydenta

Mentzen jest pierwszym oficjalnie zarejestrowanym przez PKW kandydatem w tegorocznych wyborach prezydenckich. "PKW właśnie zarejestrowała moją kandydaturę. Jestem teraz jedynym oficjalnie zarejestrowanym kandydatem. Dziękuję wszystkim zaangażowanym za tak sprawną zbiórkę podpisów" – napisał w poniedziałek jeden z liderów Konfederacji.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

Wybory prezydenckie 2025

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała do tej pory 11 komitetów wyborczych: Sławomira Mentzena (Konfederacja), Rafała Trzaskowskiego (Koalicja Obywatelska), Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej), Szymona Hołowni (Trzecia Droga), Adriana Zandberga (Razem), Karola Nawrockiego (kandydat obywatelski, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Wiesława Lewickiego (Normalny Kraj), Macieja Maciaka (Ruch Dobrobytu i Pokoju), Magdaleny Biejat (Nowa Lewica), Marka Jakubiaka (Wolni Republikanie) oraz Marka Wocha (Bezpartyjni Samorządowcy).

Start w wyborach prezydenckich zadeklarowali także: Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski), Piotr Szumlewicz (związkowiec i publicysta), Katarzyna Cichos, Krzysztof Stanowski (założyciel Kanału Zero), Joanna Senyszyn (była poseł i europoseł), Paweł Tanajno (Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców), Sławomir Grzywa (Sami Swoi), Aldona Skirgiełło (Samoobrona), Artur Bartoszewicz (ekonomista) oraz Jan Kubań (przedsiębiorca).

24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

