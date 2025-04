Tusk pisze o "marzeniu Kaczyńskiego". "To też jest stawką najbliższych wyborów"

Podczas forum zorganizowanego przez partię Fidesz w Pilisvoeroesvar pod Budapesztem Viktor Orban oświadczył, że Węgry powinny opuścić Unię Europejską, jeżeli "wady członkostwa przewyższą zalety". – Ten moment jeszcze nie nadszedł – podkreślił.

Węgierski premier wskazał, że "gdyby w 2004 r. Unia Europejska wyglądała tak, jak wygląda teraz", to nie jest pewne, czy jego kraj by do niej wstąpił. Jednocześnie polityk podkreślił, że ewentualne wyjście z UE nie może nastąpić gwałtownie, ale musi być poprzedzone dogłębną analizą i dyskusją. – Trzeba zdecydować, kiedy nadejdzie moment, w którym warto podjąć decyzję o wyjściu, ale musi to zostać ustalone po głębokim namyśle – zaznaczył.

"Warto było wygrać wybory"

Na słowa Viktora Orbana zareagował premier Donald Tusk. "Premier Orban mówi dziś otwarcie o wyjściu Węgier z Unii Europejskiej. Warto było wygrać wybory, żeby marzenie Kaczyńskiego o »Budapeszcie w Warszawie« nigdy się nie spełniło. To też jest stawką najbliższych wyborów" – napisał w czwartek wieczorem na platformie X szef polskiego rządu.

twitter

Tusk nawiązał do słów Jarosława Kaczyńskiego z 2011 r. – Jestem głęboko przekonany, że przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy mieli w Warszawie Budapeszt. Prędzej czy później zwyciężymy, bo po prostu mamy rację – mówił lider Prawa i Sprawiedliwości po przegranych przez jego formację wyborach parlamentarnych. Z kolei po podwójnej wygranej PiS w 2015 r. Kaczyński zapowiedział "Budapeszt w Warszawie". Jednocześnie podkreślił: "Polska jednak jest jeszcze dosyć daleka od węgierskiej sytuacji".

Wybory prezydenckie 2025

Do pierwszej tury wyborów prezydenckich pozostał niecały miesiąc. Do urn wyborczych pójdziemy już 18 maja. Druga tura, jeżeli będzie konieczna, odbędzie się 1 czerwca.

Według najnowszego sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24, gdyby w drugiej turze spotkali się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, kandydat KO mógłby liczyć na 51 proc. poparcia, podczas gdy kandydat popierany przez PiS – na 45 proc. 4 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Czytaj też:

"Mobilizujcie struktury, pilnujcie Polski". Ważny apel prezydenta DudyCzytaj też:

"Nie zamierzam się spierać z przyjaciółmi". Trzaskowski odpowiedział Hołowni