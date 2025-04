Zełenski: Ukraina nie ma wystarczająco dużo broni, aby wyzwolić Krym siłą

Ukraińskiego przywódcę zapytano, czy zgodziłby się na uratę Krymu, gdyby Ukraina została zmuszona do czasowego oddania swojego terytorium w imię pokoju.

– Nasze stanowisko nie może być sprzeczne z naszą konstytucją. Nie mogę czegoś oddać lub nie oddać. To nie jest moja własność. To jest własność narodu ukraińskiego – powiedział Zełenski.i dodał: "Cała ta ziemia należy do Ukrainy”.

– A jeśli mówimy o Krymie, o naszym ukraińskim półwyspie – jest wiele pytań. Ludzie, którzy zostali siłą wypchnięci zarówno na terytorium Ukrainy, którą kontrolujemy, jak i, przepraszam, siłą wrzuceni za kratki w Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza dziennikarze, więźniowie polityczni, osobistości publiczne i wiele różnych osób. A potem, pod groźbą broni, rzekomo głosowali i odbyło się jakieś "referendum”. Nikt tego nie uznaje. To jest przymusowa okupacja naszego półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. I dlatego dla nas jest to terytorium tymczasowo okupowane. I nie tylko dla nas, ale dla wszystkich – powiedział Zełenski.

Zełenski reaguje na słowa Trumpa

Prezydent odniósł się także do ostatnich wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących Krymu.

– To prawda, co mówi prezydent Trump. Zgadzam się z nim, że dzisiaj nie mamy wystarczająco dużo broni. Broni, a nie ludzi, ponieważ nasi ludzie są najważniejsi, ale twierdzenie, że nie mamy armii, nie jest prawdą. I dlatego zgadzam się z prezydentem Trumpem, że Ukraina nie ma wystarczająco dużo broni, aby odzyskać kontrolę nad Półwyspem Krymskim za jej pomocą – podkreślił Zełenski.

– Jesteśmy gotowi na dialog w dowolnej formie z każdym, w dowolnej chwili, ale dopiero po otrzymaniu realnego sygnału, że Rosja jest gotowa zakończyć wojnę. Takim sygnałem jest całkowite, bezwarunkowe zawieszenie broni – dodał.

