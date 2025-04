Koniec nadziei dla Kijowa? Trump: Krym zostanie przy Rosji

Przywódca USA udzielił obszernego wywiadu, przeprowadzonego z okazji zbliżających się stu dni drugiej prezydentury Trumpa.

"Bardziej prawdopodobne jest, że zapamiętamy go za zerwanie z dziesięcioleciami polityki zagranicznej przyjętej przez prezydentów republikanów i demokratów, zniechęcenie sojuszników z NATO i opowiedzenie się po stronie Rosji w jej wojnie z Ukrainą" – wskazuje "Time" w zajawce rozmowy. "W wywiadzie Trump obwinił Kijów o rozpoczęcie wojny" – dodał magazyn. "Myślę, że wojna wybuchła, gdy zaczęli mówić o przystąpieniu do NATO" — to cytat z prezydenta USA.

"Time" wskazuje, że pokój, do którego dąży Trump zostanie zawarty na warunkach, w wyniku których 20 proc. terytorium Ukrainy będzie pod władaniem Władimira Putina. "Krym pozostanie przy Rosji" – mówi w wywiadzie Donald Trump.

Wcześniej, podczas spotkania z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoerem w Gabinecie Owalnym Donald Trump oświadczył, że Rosja zaproponowała "duże ustępstwo" w postaci rezygnacji z "wzięcia" całego terytorium Ukrainy.

– Wywieramy dużą presję. Nawet nie macie pojęcia, jak dużą presję wywieram na Rosję. Inaczej Rosja teraz by z nami nie rozmawiała, a pan premier [Norwegii – przy. red.] rozumie to lepiej niż ktokolwiek inny – powiedział prezydent USA, cytowany przez NBC News.

Amerykański przywódca nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy zamierza nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję, jeśli ta w najbliższym czasie nie zgodzi się zakończyć wojny. Jednocześnie podkreślił, że wciąż istnieją "bardzo duże szanse" na porozumienie pokojowe.

Ławrow: Ogromny błąd administracji Bidena

W opublikowanym przez CBS News fragmencie rozmowy, której pełna wersja ma się ukazać w niedzielę, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow potwierdził, że prezydent USA Donald Trump ma rację, mówiąc, że strony zmierzają do zawarcia porozumienia w sprawie konfliktu na Ukrainie. Polityk ustosunkował się mianowicie do słów prezydenta Trumpa o tym, że "ma porozumienie z Rosją".

"Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, i myślę słusznie, że zmierzamy we właściwym kierunku. Oświadczenie prezydenta wspomina o umowie, a my jesteśmy gotowi ją zawrzeć, ale nadal istnieją pewne konkretne punkty elementów tej umowy, które należy dopracować" – powiedział Ławrow, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Szef rosyjskiego MSZ zaznaczył, że nie może zdradzić szczegółów. Dodał, że "jest zajęty tym konkretnym procesem".

