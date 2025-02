Wybory prezydenckie. Oto najnowszy sondaż

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. Obecnie sondaże wskazują, że Nawrocki w drugiej turze zmierzyłby się z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Najnowszy sondaż IBRiS pokazuje, że kandydat Koalicji Obywatelskiej utrzymuje bezpieczną przewagę nad prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Miejsce na podium zajął także Sławomir Mentzen. Krzysztof Stanowski wyprzedza natomiast kilku znanych polityków.

Najnowszy sondaż prezydencki

W badaniu Rafał Trzaskowski zdobył 37,3 proc. głosów. Z kolei Karol Nawrocki otrzymał 23,9 proc. wskazań. Trzeci w zestawieniu Sławomir Mentzen z Konfederacji może liczyć na 8,9 proc. poparcia.

Czwarte miejsce zajął lider Polski 2050 Szymon Hołownia z wynikiem 6,8 proc. głosów. Na dalszych miejscach znaleźli się polityk Lewicy Magdalena Biejat (5 proc.) oraz dziennikarz Krzysztof Stanowski (3 proc.).

Grzegorz Braun zdobył 1,7 proc. głosów, Marek Jakubiak 1,2 proc., a Adrian Zandberg – 1,1 proc.

11 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

62,2 proc. badanych zadeklarowało wzięci udziału w wyborach.

Sondaż przeprowadzono w dniach 31.01. – 02.02.2025 metodą CATI na próbie 1068 Polaków.

Kto może połączyć Polaków?

"Który z kandydatów na prezydenta ma pani/pana zdaniem większą szansę na to, by być prezydentem łączącym Polaków o różnych poglądach politycznych?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy SW Research w sondażu dla "Rzeczpospolitej".

Uczestnicy badania mieli do wyboru tylko dwóch kandydatów – Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej oraz popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego.

Trzaskowskiego wskazało 46,1 proc. ankietowanych. Nawrocki uzyskał 18,9 proc. wskazań. 8,5 proc. badanych daje obu kandydatom takie same szanse na "bycie prezydentem ponad podziałami", z kolei 18,4 proc. uważa, że żaden z nich nie ma na to szansy. 8,2 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie (liczby nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku).

