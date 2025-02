Który kandydat może "połączyć" Polaków? Wyraźna przewaga w nowym sondażu

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia.

Trzaskowski czy Nawrocki?

"Który z kandydatów na prezydenta ma pani/pana zdaniem większą szansę na to, by być prezydentem łączącym Polaków o różnych poglądach politycznych?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy SW Research w sondażu dla "Rzeczpospolitej".

Uczestnicy badania mieli do wyboru tylko dwóch kandydatów – Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej oraz popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego.

Trzaskowskiego wskazało 46,1 proc. ankietowanych. Nawrocki uzyskał 18,9 proc. wskazań. 8,5 proc. badanych daje obu kandydatom takie same szanse na "bycie prezydentem ponad podziałami", z kolei 18,4 proc. uważa, że żaden z nich nie ma na to szansy. 8,2 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie (liczby nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku).

Sondaż został przeprowadzony w dniach 28-29 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Wybory prezydenckie

Dotychczas start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli: Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy), Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski), Piotr Szumlewicz (związkowiec i publicysta), Adrian Zandberg (Razem), Katarzyna Cichos, Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Krzysztof Stanowski (założyciel Kanału Zero), Joanna Senyszyn (była poseł i europoseł), Paweł Tanajno (Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców), Sławomir Grzywa (Sami Swoi), Wiesław Lewicki (Normalny Kraj) Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju) oraz Aldona Anna Skirgiełło (Samoobrona).

