"Mamy amunicję na zaledwie kilka dni wojny". Ostra wymiana zdań w Sejmie

Najpierw głos zabrał kandydat Konfederacji na prezydenta, który zarzucił rządzącym liczne zaniedbania w polskiej armii, a przez to sprowadzenie na Polskę niebezpieczeństwa.

– W 1939 roku mieliśmy hasło: "silni, zwarci, gotowi". Teraz Rafał Trzaskowski mówi: "jesteśmy razem, jesteśmy silni, jesteśmy gotowi". Przyznaję, że podobieństwo tych słów jest bardzo niepokojące, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że jesteśmy znacznie mniej gotowi do obrony niż w 1939 roku – ocenił Mentzen.

Mentzen: Nie mamy broni ani amunicji

Polityk odniósł się bezpośrednio do trwającej trzy lata wojny na Ukrainie, gdzie Polska wysłała broń i amunicję.

– Do tej pory nie odnowiliśmy tych rezerw, nie zbudowaliśmy fabryk broni i amunicji, nie zbudowaliśmy bazy przemysłowej. Nasza ustawa o wytwarzaniu broni i amunicji sprawia, że nawet spółki skarbu państwa potrzebują kilku lat na uruchomienie produkcji, ponieważ muszą się borykać z formalnościami – podkreślił.

Zdaniem posła Konfederacji rząd "doprowadził do tego, że mamy teraz amunicję na zaledwie kilka dni wojny".

– Apeluję, żebyście wreszcie wzięli się do roboty i w końcu pomyśleli o naszym bezpieczeństwie. To jest absolutnie nie do uwierzenia, że nie przyszło wam do głowy, że do obrony potrzebujemy broni i amunicji – stwierdził polityk, zwracając się do rządzących.

Ćwik: Mentzen przyczynia się do osłabiania Ukrainy

Na wystąpienie Mentzena odpowiedział poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik, który oskarżył przedmówcę o nieobecność na sali sejmowej.

– Z uwagą wysłuchałem mojego imiennika pana posła Sławomira Mentzena. Jak widzimy, przyszedł, wygłosił tylko kampanijny manifest i już uciekł z Sejmu, już nie pracuje – mówił polityk.

Ćwik ocenił wystąpienie Mentzena jako "hipokryzję najwyższych poziomów".

– Konfederacja martwi się o bezpieczeństwo Polski i o polską armię, a jak zagłosowała nad budżetem, który przewiduje najwyższe wydatki w historii na dozbrojenie i umocnienie polskiej armii? A kogo cytuje rosyjska telewizja, aby skłócić Polaków i aby rozbić pomoc dla Ukrainy? To jest w interesie Rosji i to są fakty, proszę państwa – zaznaczył

Poseł Polski 20250 mówił o reportażu, w którym była mowa o tym, że rosyjski wywiad musi płacić za hasła antyukraińskie, aby rozbijać pomoc dla Ukrainy.

– Sławomirowi Mentzenowi być może nikt nawet nie płaci, ale robi to bardzo skutecznie. A jeżeli Ukraina nie obroni się przed Rosją, to będzie zagrożona i Polska, i państwa nadbałtyckie, i świat, i demokracja zachodnia. I do tego przyczynia się dzisiaj Sławomir Mentzen – tłumaczył Ćwik.

