Kiedy Ukrainie skończą się zapasy amerykańskiej broni?

Prezydent USA Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy. – Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że zależy mu na pokoju. Oczekujemy, że nasi partnerzy również będą zaangażowani w realizację tego celu. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do znalezienia rozwiązania – powiedział cytowany przez agencję Reutera urzędnik Białego Domu, który chciał zachować anonimowość.

Według agencji Bloomberg, która powołuje się na wysokiego rangą urzędnika Pentagonu, wstrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Kijowa dotyczy broni, która nie znajduje się na Ukrainie, w tym dostaw, które dotarły już do Polski i były gotowe do wysłania na Ukrainę.

Jak wyliczył brytyjski tygodnik "The Economist", najważniejszymi elementami amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy są broń, możliwość jej konserwacji i naprawy, rakiety przeciwlotnicze zapewniające funkcjonowanie miast, system Starlink, będący podstawą łączności wojskowej, i, co być może najważniejsze, wymiana informacji wywiadowczych.

Kiedy Ukraina odczuje wstrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej?

Brytyjski dziennik "Financial Times", powołując się na "wysokiego rangą funkcjonariusza ukraińskiego wywiadu", wskazał, że Ukraina "wyczerpie amerykańskie zapasy w ciągu 2-3 miesięcy" walk. – Potem będzie nam bardzo ciężko. To nie będzie całkowity upadek, ale będziemy zmuszeni do szybszego wycofania się z niektórych obszarów – stwierdził rozmówca "FT".

Wstrzymanie pomocy wojskowej ze Stanów Zjednoczonych może wpłynąć na zdolności obronne Ukrainy, zwłaszcza w kontekście użycia systemów obrony powietrznej Patriot. "Brak ochrony przeciwlotniczej zmusiłby Ukrainę do trudnych decyzji dotyczących priorytetów obronnych" – czytamy.

Na froncie brak wsparcia ze strony USA może być odczuwalny dopiero po kilku tygodniach. Większość dronów używanych przez ukraińskie siły zbrojne jest produkowana lokalnie. Jednak Ukraińcy nadal korzystają z "szerokiej gamy amerykańskiego sprzętu", który wymaga stałej konserwacji i dostaw części zamiennych. "FT" zaznaczyło, że ukraińska armia będzie musiała rozwijać własny przemysł obronny we współpracy z europejskimi partnerami.

