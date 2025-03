Trump odciął Ukrainę od dostaw broni. Jest pierwsza reakcja Kremla

– Jeśli Stany Zjednoczone rzeczywiście postanowiły zawiesić pomoc wojskową dla Ukrainy, może to zmusić reżim w Kijowie do zaangażowania się w proces pokojowy – powiedział Pieskow, cytowany we wtorek przez agencję prasową TASS.

Wcześniej Reuters, powołując się na urzędnika Białego Domu, poinformował, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdecydował o zawieszeniu wszelkiej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Broń z USA dla Ukrainy zostaje w Polsce. Dostawy zostały zamrożone

Według agencji Bloomberg, która powołuje się na wysokiego rangą urzędnika Pentagonu, wstrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Kijowa dotyczy całej broni, która nie znajduje się na Ukrainie, w tym dostaw, które dotarły już do Polski i były gotowe do wysłania.

Agencja TASS, która także powołuje się na źródło w Pentagonie, twierdzi, że amerykańska armia zawiesiła dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy i że dotyczy to całego sprzętu wojskowego USA, który jeszcze nie dotarł na Ukrainę, w tym broni przewożonej samolotami i statkami lub czekającej na wysyłkę ze stref tranzytowych w Polsce.

Trump wstrzymuje pomoc wojskową po kłótni z Zełenskim

Media zwracają uwagę, że decyzja zapadła po tym, jak w zeszłym tygodniu podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu doszło do kłótni między nim a Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'm. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

Trump przekazał w poniedziałek, że prezydent Ukrainy nie chce pokoju, dopóki ma wsparcie Ameryki, i stwierdził, że "nie będzie tego tolerować zbyt długo". Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Zełenskiego o tym, że koniec wojny jest "bardzo, bardzo daleko".

Poprzedni prezydent USA Joe Biden wydał zgodę na dostarczenie Ukrainie broni o wartości prawie 4 mld dolarów z amerykańskich magazynów, zanim Trump objął urząd.

