Broń z USA dla Ukrainy zostaje w Polsce. Trump wstrzymał dostawy

Przedstawiciel Białego Domu potwierdził w poniedziałek, że prezydent USA Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.

– Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że zależy mu na pokoju. Oczekujemy, że nasi partnerzy również będą zaangażowani w realizację tego celu. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do znalezienia rozwiązania – powiedział cytowany przez agencję Reutera urzędnik Białego Domu, który zastrzegł sobie anonimowość.

Trump wstrzymuje pomoc wojskową dla Ukrainy. Decyzja dotyczy także Polski

Według Bloomberga, który powołuje się na wysokiego rangą urzędnika Pentagonu, wstrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Kijowa dotyczy całej broni, która nie znajduje się na Ukrainie, w tym dostaw, które dotarły już do Polski i były gotowe do wysłania.

Agencja podaje, że chodzi m.in. o "amunicję o krytycznym znaczeniu", wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe i broń przeciwpancerną.

Prezydenci USA i Ukrainy pokłócili się w Białym Domu. Dostawy broni zamrożone

Decyzja zapadła po tym, jak w zeszłym tygodniu podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu doszło do kłótni między nim a Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'm. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

Waszyngton wstrzymał wszelkie dostawy sprzętu wojskowego do Kijowa, dopóki władze Ukrainy nie wykażą woli negocjacji pokojowych – poinformowało Bloomberga wysoko postawione źródło w Pentagonie.

Poprzedni prezydent USA Joe Biden wydał zgodę na dostarczenie Ukrainie broni o wartości prawie 4 mld dolarów z amerykańskich magazynów, zanim Trump objął urząd.

