Awantura w Białym Domu. Trump do Zełenskiego: Igrasz z III wojną światową

W piątek w Białym Domu odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tuż po rozpoczęciu rozmów w Gabinecie Owalnym, doszło do ostrej wymiany zdań, która przerodziła się w kłótnię.

– Bardzo liczę na pana silne stanowisko, by powstrzymać Władimira Putina. Mówił pan, że wojny już wystarczy – zwrócił się do amerykańskiego prezydenta Zełenski. Trump podkreślił, że prezydent Ukrainy nie jest w pozycji, aby cokolwiek dyktować. – Nie mów nam, co mamy czuć. Próbujemy rozwiązać problem. Nie jesteś w pozycji, aby dyktować. To właśnie robisz – grzmiał. – Bez nas nie macie kart w ręku, nie macie nic – dodał.

Trump rugał Zełenskiego: Igrasz

J.D. Vance stwierdził, że Zełenski nie okazuje Trumpowi i Stanom Zjednoczonym wdzięczności. – Igrasz życiem milionów ludzi, igrasz z III wojną światową – zwrócił się do ukraińskiego przywódcy prezydent USA. W odpowiedzi Zełenski wskazał, że Ukraina w przeszłości odbywała rozmowy obustronne z Federacją Rosyjską, jednak nie kończyły się one pozytywnym rezultatem. Przypomniał, że kiedy Władimir Putin zaatakował w 2014 r. Krym, nikt nie był w stanie go powstrzymać.

Donald Trump odniósł się do konieczności podpisania umowy między USA a Ukrainą w sprawie surowców mineralnych. Wcześniej władze w Kijowie zapowiadały, że nie podpiszą żadnego dokumentu, w którym nie będzie zapisanych gwarancji bezpieczeństwa. – Albo podpisujemy umowę, albo się żegnamy – oświadczył stanowczo prezydent USA.

Zełenski przekonywał Trumpa, że nie powinien ufać Putinowi. – Powiem ci coś. Putin przeszedł ze mną przez piekło – stwierdził prezydent USA. Dalsza część rozmów odbyła się bez obecności mediów w Gabinecie Owalnym.